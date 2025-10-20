【韩网热门】《台风商社》收视率每播一集都在刷新收视率！引全网大赞：连我爸都在追

tvN热播剧《台风公司》可说是近期最强黑马！

根据收视调查公司 Nielsen Korea 公布的最新数据，该剧在10月19日播出的第4集，全国平均收视达 9%、最高更飙到 9.8%，创下自开播以来的新高纪录。 这部戏自首播以来收视一路攀升，从第1集的5.9%起步，接著第2集6.8% → 第3集7.3% → 第4集9%，稳定上升的气势超惊人，眼看就要突破双位数大关。



《台风公司》以IMF金融风暴时期为背景，讲述一群在艰难经济环境中仍努力生存、寻找希望的上班族故事。 剧情节奏明快、台词犀利，被观众赞「超解压、看得超爽！」。

此外，海外观众可在 Netflix同步追看《台风商社》。

韩国网友评论：

1. 哇~果然因为太好看所以收视一路上升！Netflix上也一直是第一名，感觉入坑的人会越来越多

2. 疯了ᄏᄏᄏ 我最近唯一追本放还看重播的剧，甜中带咸、哭笑交织，情绪大爆发，超上瘾

3. 第4集真的是多巴胺炸裂ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 一集里面有爽感、有搞笑、有恋爱、有烦恼，完全不无聊ᄏᄏᄏᄏ

5. 下周10%收视冲啊~~！！

6. 我爸超认真追ᄏᄏ

7. 我妈也在看呢~

8. 太好看，感谢李俊昊扮演强太风ᅲᅲ

9. 俊昊像小狗一样ᄏᄏᄏ演技太赞了！

10. 收视上升曲线太漂亮~导演编剧演员都完美，是神作无误

11. 从首播最低收开始一路上升，超优秀的走势

12. 这部剧能安慰经历过IMF艰难时期的国民，希望更多人能看到

13. 应该是一直有新观众进来，值得一看

14. 昨天那集（第4集）超赞，剧情又扎实又有趣！

15. 虽然是那个艰难时代的故事，看著还是会心疼又感动...

16. 爸妈看得特别有共鸣ᄏᄏ时代考证做得很好

17. 李俊昊状态神、金敏荷也超会演，导演编剧音乐全都无懈可击，连配角都演得爆好，神剧！

18. 我原本不是俊昊粉，但他作品眼光太好，可能会变成我的信任演员ᄏᄏ

19. 没有狗血桥段却这么好看！希望这种温暖的剧能多一点。 俊昊真的太可爱、金敏荷也太漂亮了ᅲᅲ

20. 感觉每集只有30分钟ᄏᄏ 一下就结束了~

21. 我妈每集都说：虽然家里被讨债、生活艰难，但太风和妈妈还是那么乐观开朗ᄏᄏᄏ

