【韓網熱門】《颱風商社》收視率每播一集都在刷新收視率！引全網大讚：連我爸都在追

tvN熱播劇《颱風公司》可說是近期最強黑馬！
根據收視調查公司 Nielsen Korea 公佈的最新數據，該劇在10月19日播出的第4集，全國平均收視達 9%、最高更飆到 9.8%，創下自開播以來的新高紀錄。 這部戲自首播以來收視一路攀升，從第1集的5.9%起步，接著第2集6.8% → 第3集7.3% → 第4集9%，穩定上升的氣勢超驚人，眼看就要突破雙位數大關。
《颱風公司》以IMF金融風暴時期為背景，講述一群在艱難經濟環境中仍努力生存、尋找希望的上班族故事。 劇情節奏明快、台詞犀利，被觀眾讚「超解壓、看得超爽！」。
此外，海外觀眾可在 Netflix同步追看《颱風商社》。
韓國網友評論：
1. 哇~果然因為太好看所以收視一路上升！Netflix上也一直是第一名，感覺入坑的人會越來越多
2. 瘋了ᄏᄏᄏ 我最近唯一追本放還看重播的劇，甜中帶鹹、哭笑交織，情緒大爆發，超上癮
3. 第4集真的是多巴胺炸裂ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ
4. 一集裡面有爽感、有搞笑、有戀愛、有煩惱，完全不無聊ᄏᄏᄏᄏ
5. 下週10%收視衝啊~~！！
6. 我爸超認真追ᄏᄏ
7. 我媽也在看呢~
8. 太好看，感謝李俊昊扮演強太風ᅲᅲ
9. 俊昊像小狗一樣ᄏᄏᄏ演技太讚了！
10. 收視上升曲線太漂亮~導演編劇演員都完美，是神作無誤
11. 從首播最低收開始一路上升，超優秀的走勢
12. 這部劇能安慰經歷過IMF艱難時期的國民，希望更多人能看到
13. 應該是一直有新觀眾進來，值得一看
14. 昨天那集（第4集）超讚，劇情又紮實又有趣！
15. 雖然是那個艱難時代的故事，看著還是會心疼又感動...
16. 爸媽看得特別有共鳴ᄏᄏ時代考證做得很好
17. 李俊昊狀態神、金敏荷也超會演，導演編劇音樂全都無懈可擊，連配角都演得爆好，神劇！
18. 我原本不是俊昊粉，但他作品眼光太好，可能會變成我的信任演員ᄏᄏ
19. 沒有狗血橋段卻這麼好看！希望這種溫暖的劇能多一點。 俊昊真的太可愛、金敏荷也太漂亮了ᅲᅲ
20. 感覺每集只有30分鐘ᄏᄏ 一下就結束了~
21. 我媽每集都說：雖然家裡被討債、生活艱難，但太風和媽媽還是那麼樂觀開朗ᄏᄏᄏ
原文：https://theqoo.net/square/3958960187
