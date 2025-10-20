【韓網熱門】《颱風商社》收視率每播一集都在刷新收視率！引全網大讚：連我爸都在追

tvN熱播劇《颱風公司》可說是近期最強黑馬！

根據收視調查公司 Nielsen Korea 公佈的最新數據，該劇在10月19日播出的第4集，全國平均收視達 9%、最高更飆到 9.8%，創下自開播以來的新高紀錄。 這部戲自首播以來收視一路攀升，從第1集的5.9%起步，接著第2集6.8% → 第3集7.3% → 第4集9%，穩定上升的氣勢超驚人，眼看就要突破雙位數大關。



《颱風公司》以IMF金融風暴時期為背景，講述一群在艱難經濟環境中仍努力生存、尋找希望的上班族故事。 劇情節奏明快、台詞犀利，被觀眾讚「超解壓、看得超爽！」。

此外，海外觀眾可在 Netflix同步追看《颱風商社》。

韓國網友評論：

1. 哇~果然因為太好看所以收視一路上升！Netflix上也一直是第一名，感覺入坑的人會越來越多

2. 瘋了ᄏᄏᄏ 我最近唯一追本放還看重播的劇，甜中帶鹹、哭笑交織，情緒大爆發，超上癮

3. 第4集真的是多巴胺炸裂ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 一集裡面有爽感、有搞笑、有戀愛、有煩惱，完全不無聊ᄏᄏᄏᄏ

5. 下週10%收視衝啊~~！！

6. 我爸超認真追ᄏᄏ

7. 我媽也在看呢~

8. 太好看，感謝李俊昊扮演強太風ᅲᅲ

9. 俊昊像小狗一樣ᄏᄏᄏ演技太讚了！

10. 收視上升曲線太漂亮~導演編劇演員都完美，是神作無誤

11. 從首播最低收開始一路上升，超優秀的走勢

12. 這部劇能安慰經歷過IMF艱難時期的國民，希望更多人能看到

13. 應該是一直有新觀眾進來，值得一看

14. 昨天那集（第4集）超讚，劇情又紮實又有趣！

15. 雖然是那個艱難時代的故事，看著還是會心疼又感動...

16. 爸媽看得特別有共鳴ᄏᄏ時代考證做得很好

17. 李俊昊狀態神、金敏荷也超會演，導演編劇音樂全都無懈可擊，連配角都演得爆好，神劇！

18. 我原本不是俊昊粉，但他作品眼光太好，可能會變成我的信任演員ᄏᄏ

19. 沒有狗血橋段卻這麼好看！希望這種溫暖的劇能多一點。 俊昊真的太可愛、金敏荷也太漂亮了ᅲᅲ

20. 感覺每集只有30分鐘ᄏᄏ 一下就結束了~

21. 我媽每集都說：雖然家裡被討債、生活艱難，但太風和媽媽還是那麼樂觀開朗ᄏᄏᄏ

