金多美＆辛睿恩热门韩剧《百次的回忆》OST原声带专辑正式发行，今晚播出大结局

广受观众好评的韩剧《百次的回忆》将透过音乐，带剧迷们再次回顾整部剧的旅程。

JTBC 周末剧《百次的回忆》的原声带专辑（Sound Track Special）将於10月19日今天中午正式发行。

《百次的回忆》以1980年代为背景，讲述100号公车女车掌高煐礼（金多美 饰）与徐悰喜（辛睿恩 饰）之间闪耀的珍贵友情，以及与她们产生纠葛的韩才弼（许楠儁 饰）那段令人心酸的初恋故事。作品细腻描绘爱情与友情交错的关系，加上演员间的化学反应与热演，广受观众好评。





这次原声带专辑中，收录了睽违5年再度参与电视剧音源、引发热议的白艺潾〈Close To You〉；以古典气质增添余韵的姜雅率〈愿你温柔又美丽〉；在淡雅钢琴旋律上融合乐团音色与梦幻合唱的许慧卿〈Nowhere〉；以及由Yebit重新诠释、原为已故柳在夏未公开的歌曲〈Your Starry Eyes〉等曲目。



除了多位歌手的献唱曲外，还收录了48首配乐，延续剧集深刻的余韵。音乐总监权永灿亲自制作《百次的回忆》所有曲目，既强化剧情与角色的说服力，也带来更深层的感动。

这张将剧情以音乐形式延展的专辑，预计将成为观众重温剧作、长久记忆作品温度的动人乐章。

▼《百次的回忆》今晚将播出第12集大结局，届时全集可在Viu上观看：



