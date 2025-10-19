金多美＆辛叡恩熱門韓劇《百次的回憶》OST原聲帶專輯正式發行，今晚播出大結局

廣受觀眾好評的韓劇《百次的回憶》將透過音樂，帶劇迷們再次回顧整部劇的旅程。

JTBC 週末劇《百次的回憶》的原聲帶專輯（Sound Track Special）將於10月19日今天中午正式發行。

《百次的回憶》以1980年代為背景，講述100號公車女車掌高煐禮（金多美 飾）與徐悰喜（辛叡恩 飾）之間閃耀的珍貴友情，以及與她們產生糾葛的韓才弼（許楠儁 飾）那段令人心酸的初戀故事。作品細膩描繪愛情與友情交錯的關係，加上演員間的化學反應與熱演，廣受觀眾好評。





這次原聲帶專輯中，收錄了睽違5年再度參與電視劇音源、引發熱議的白藝潾〈Close To You〉；以古典氣質增添餘韻的姜雅率〈願你溫柔又美麗〉；在淡雅鋼琴旋律上融合樂團音色與夢幻合唱的許慧卿〈Nowhere〉；以及由Yebit重新詮釋、原為已故柳在夏未公開的歌曲〈Your Starry Eyes〉等曲目。



除了多位歌手的獻唱曲外，還收錄了48首配樂，延續劇集深刻的餘韻。音樂總監權永燦親自製作《百次的回憶》所有曲目，既強化劇情與角色的說服力，也帶來更深層的感動。

這張將劇情以音樂形式延展的專輯，預計將成為觀眾重溫劇作、長久記憶作品溫度的動人樂章。

▼《百次的回憶》今晚將播出第12集大結局，屆時全集可在Viu上觀看：



