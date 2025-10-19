【深度报导】女练习生「10人里8人不来月经」！韩新书揭K-pop残酷真相：舞台光环背后是血汗与饥饿

韩流偶像在全球风光无限，但那些让世界疯狂的闪耀舞台，其实是以青春、饥饿、与停经为代价建成的梦。 韩国近日出版的一本新书《K-pop：奇怪国度的偶像》（暂译）揭露了这个年产数千亿韩元的产业，如何在光鲜亮丽的外表下，牺牲了练习生与偶像们最基本的「人权与身体健康」。

作者全多贤（音）是韩国经济类媒体《Biz Hankook》的记者，就K-pop议题采访了40多位业内及相关人士，包括偶像、练习生、制作人、经纪公司CEO、评论家、律师、国会议员以及粉丝，从各个角度揭示了K-Pop产业的种种阴影。



「10个女练习生有8个不来月经」――光环背后的血汗代价

书中引述多位娱乐公司内部人士的证言，揭露韩国练习生制度的极端环境。 一位新艺人开发部关系人直言，为了符合公司严苛的外型标准，很多练习生一周只喝水不吃饭，早上五点起床、凌晨两点才能回家。 女练习生因为长期进行饥饿式节食与过度运动，导致10人里有8人月经停止：「这里没有所谓『健康』的减肥体系，我们只是强迫她们达到目标。」

更令人震惊的是，这些年幼的女孩对於停经毫不在意，甚至视为「方便」，因为公司不会提供性教育，也没人关心她们的健康。



变胖就不能回家――少女们的体重地狱

曾当过7年练习生的「佳恩」（化名）回忆：「体重比前一天重一点就不能回家，必须在工作人员面前罚站。 长期患有肠炎。」女团BBGIRLS（原称Brave Girls）前成员卢蕙兰从15岁起当了3年半练习生，忙碌时每天要工作22小时，为了维持目标体重，曾连续十天不吃饭、不喝水，顶多含一口水再吐掉。

结果，她的身体彻底垮掉――严重胃痉挛、频繁进出急诊，原地不动也会冒冷汗。 即使出道后，月经仍不规律，甚至有过长达三个月的持续出血。 卢蕙兰透露，业内整体氛围皆如此，肠炎会被说成是好事，因为会瘦; 圈内流行的减肥药会让她们脱水掉重，即便有人因此引发癫痫。

在这样的体制下，很多练习生因过度节食而导致身体受损、被「精神控制」（gaslighting）后接受整形而失去原本面貌、无法接受正规教育，这些都被视为「出道的代价」。 即使成功出道并获得人气，也只有极少数人能真正拥有主导权。



从小被挑选、无保障的「非劳工」

韩国娱乐公司近年将招募年龄下探至小学生，最高限度是国中生，一方面因为年龄越小训练越有成效，另一方面也从源头杜绝参与校园暴力的风险。 一家舞蹈补习班CEO透露，企划公司选拔练习生时看重的是「脸蛋与身材」，至於歌舞才华，公司会自行处理。

练习生白天不上学，晚上接受高强度训练，但他们既不是学生，也不是存在雇佣关系的劳工，更不可能被公司视为平等的投资者。 公司让他们练习、给他们惩罚，却没有任何法律义务提供照顾。 这些少男少女在标榜「梦想」的制度里，被训练、被惩罚、被商品化。



全球都在赚，只有他们在流血

韩国K-pop产业正创造惊人的经济效益。 2023年前10个月K-pop唱片出口额突破3183亿韩元，美国市场更暴增67%。 在整体低迷的唱片市场中，唯独K-poo偶像专辑持续畅销，还催生了游戏、网漫、粉丝沟通平台等衍生产业。 瑞典音乐人认为与韩国公司合作比美国、瑞典更赚钱，美国唱片公司也对K-pop的吸金能力有目共睹。

但这一切繁荣的背后，支撑的是数以百计、甚至千计为出道赌上青春与健康的孩子。 她们是产业的「消耗品」，不是「劳动者」。

作者在书中指出，K-pop的劳动环境与十年前相比几乎没有改善，呼吁应建立法律与制度性保护，从「消耗艺人」的模式转向「培育成长」。 只不过，尝过金钱滋味的业内人士，恐怕很难再为练习生的「健康成长」真正著想。

