黑盒拍到「偶像车内亲密接触」勒索近千万！租车公司老板被判缓刑两年

韩国演艺圈再传骇人勒索事件。 一名租车业者利用车内黑盒拍摄到偶像情侣的亲密画面，向女偶像勒索金钱，最终被法院判刑八个月、缓刑两年，并须进行120小时社会服务。

据仁川地方法院18日判决指出，被告A某在去年2月经营租车公司时，曾将一辆厢型车租给某女团成员。 事后他在检查黑盒时，发现录到该女偶像与一名男团成员在车后座进行亲密举动的影像。

A某见状心生歹念，传简讯给女方道：「昨天在车后座做了什么？ 太过分了吧？」并提及男方所属的团体名称，以此威胁对方承认行为，甚至直言：「买这台车时花了4700万韩元，先给我一半吧。」



Photo by Nicole Logan on Unsplash



A某不仅一次行骗，在两次收款后仍继续以影片为由威胁对方，甚至再度发讯息称：「那是即时录音的，一直录到底。」多次暗示若不付款就会将影片外流。

最终，惊恐的受害偶像在三次转帐中共支付了979万3000韩元，才结束这场勒索。

法院以《刑法》中的恐吓取财罪裁定A某罪名成立，指出被告在缓刑期间再犯、恶性不轻，不过，考量大部份金额已返还，且A某认罪悔过，最终量刑为有期徒刑八个月、缓刑两年并附带120小时社会服务令。 该判决已正式确定。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻