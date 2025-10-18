姜河那 X 金英光 X 车银优强强联手《放飞旅行团》！死党们的首度海外大冒险、年度最疯狂爆笑喜剧11/14全台上映

学生玩乐过去式，大人放飞进行式！凡事追求极限的疯狂执著男「泰正」（姜河那饰演）、性格像光一样直冲到底的天真男「道振」（金英光饰演）、梦想成为世界级DJ的帅哥「延民」（车银优饰演）、厌学到练成睁眼睡觉技能的怪咖「金福」（姜泳锡饰演），以及从小只看著泰正一人、傻气又可爱的「钰心」（韩善化饰演）——这五位从小一起长大的死党，虽然个性南辕北辙，但却默契满点。在友情届满24周年之际，他们终於迎来梦寐以求的「人生首次海外旅行」！只是没想到，这场说走就走的旅程，却秒变灾难现场：丢包、误会、闹剧不断升级，他们能否克服重重危机，重新找回彼此？而这场疯狂之旅的终点，会是一生中的难忘回忆，还是友情的转捩点呢？

超越《特务搞飞机》、《乐透大作战的年度最疯狂爆笑喜剧《放飞旅行团》，是由在南韩创下217万观影人次纪录、口碑与票房双收的《30日》导演南大

中，再度携手有「票房保证」之称的百想艺术大赏视帝姜河那，共同打造的年度喜剧新作！这次，他们把故事聚焦在五位从小一起长大、认识超过24年的死党，描述他们首度出国旅行，却一路脱轨成为「灾难之旅」的爆笑故事。这五位死党凑在一起，不但笑料加倍，更将把常识通通打包扔掉，展开一场充满意外与欢笑的疯狂旅程！



片中五位死党独特又鲜明的友谊，成为本片的观赏亮点之一。姜河那饰演的「泰正」，是一旦迷上某件事就会展现疯狂执著、甚至因此拿下高考全国榜首的天才型角色，他也完美演绎出如同角色一样，兼具智慧与纯真的反差魅力。姜河那1990年2月21日出生於南韩釜山广域市，音乐剧出身的他，具备歌唱及演奏实力，并以多变、演技稳定、戏路广的角色形象，被视为全方位发展的实力派演员。他在片中饰演独处时看起来完美无瑕，但一旦与朋友们相处，反而会展露某些可爱缺陷的角色「泰正」。高中时期，他每天只睡四小时，却能拿下高考第一，是个学霸型的狠角色。多年后，他成为国会议员的随行秘书，依然无法摆脱那种一旦开始，就非得要做到最好的性格，成为连工作也要拼到极致的重度工作狂。就在此时，从小一起长大的死党们提出旅行邀请，让他的内心开始动摇，最终被卷入一场状况连连的友谊之旅…



金英光饰演的「道振」，个性横冲直撞、完全没有刹车概念，凭藉他稳重中带有少男天真的独特气质，完美融入角色。金英光1987年1月11日出生於南韩仁川广域市，是知名演员、模特儿。他饰演的角色「道振」是个天真无邪到不行的家伙，性格就像太阳一样正向开朗，脑袋也单纯得一片光明。虽然知识不足、常识不足，凡是需要动脑的事都有些力不从心，但他总能以独有的「超级正能量」为朋友们打气鼓励。一度因为现实打压而放弃梦想的他，为了实现跟延敏约定要一起站上世界舞台的DJ梦，让他踏上了人生中的首次海外旅行…



车银优则饰演无法客观看待自己帅气外表、梦想成为世界级DJ的宅男「延民」，配合他让男女老少都著迷的外貌，不仅诠释角色到位，更成功掳获导演的心。车银优1997年3月30日出生於南韩京畿道军浦市，2014年首度在姜栋元与宋慧乔主演的电影《噗通噗通我的人生》中亮相，2016年则以偶像男团「ASTRO」成员身份出道。2025年以演艺生涯首部主演电影《放飞旅行团》重返大银幕，也是他在入伍前献给广大粉丝们的珍贵告别作。他的角色「延民」是只要呼吸就能让大家赞叹不已的帅哥，虽然从小体弱多病，总是孤零零一个人，但自从遇见泰正、道振和金福，就与他们组成了「傻瓜四剑客」，就像重新活过一次一样。面对高中毕业将要移民海外展开第二人生的他，与好友们计划一场出国旅行，却因故无法完成。而这次，他将以某种「震撼」方式，24小时全天候跟这群好友们黏在一起，展现出与以往截然不同的魅力。



至於从800人试镜中脱颖而出的姜泳锡，则诠释因为讨厌读书而练就「睁眼睡觉」技能、脑回路异於常人的怪咖「金福」。姜泳锡1991年8月12日出生於南韩首尔市，2011年以音乐剧《花郎》出道，主要活跃於剧场领域。「金福」从小在虔诚信仰宗教的母亲身边长大，让他也开始试图寻找属於自己的信念，并在各种人生道路中摸索前行。高中毕业后，他一直找不到人生方向，便决定跟随母亲投身宗教生活。正当准备出家之际，却与好友们展开人生中的疯狂叛逆之旅。这四位如同「四剑客」般的好友，靠著单纯、无知与勇气，在不断相遇中加深彼此的情谊。



而他们身边那位永远离不开的「钰心」，则由凭藉《酒鬼都市女人们》系列展现非凡喜剧功力的韩善化演出，并展现无论与谁搭档都笑果十足的超强默契。韩善化1990年10月6日出生於南韩釜山广域市，2009年以女子团体「Secret」出道，作为演员也表现亮眼。「钰心」是泰正的超级跟屁虫，从小就爱著泰正的痴情女，当她在小学首度见到泰正，就对他一见钟情，并在这二十年来始终如一、不曾放弃地倒追当中。虽然泰正对钰心冷淡如冰，但钰心无论遇到什么情况都不气馁，直进地只往泰正一人冲刺。即使这次没有受到邀请，仍乱入到四剑客的首度旅行，但她的唯一目标就只有泰正。这也是她继《变身机长》之后，与姜河那再度合作，将透过两人的爆笑化学反应，为观众带来满满的欢乐与心动感，并展现出令人无法抗拒的可爱魅力。



光是看角色介绍就让人忍不住想笑，这五位「天生自带笑点」的演员组成梦幻卡司。据悉，演员们在拍摄现场不仅发挥各自独特的喜剧本能，更主动贡献即兴台词等创意点子，全力为每场戏注入更多笑声与惊喜。





此外，本片也集结曾在戏剧《暴君的主厨》等作品中展现强烈存在感的崔贵华，到《我和我的僵尸女儿》一路缔造票房佳绩的尹敬浩，还有以戏剧《热血司祭》系列深受观众喜爱的高圭弼共同演出。光是看到名字就令人安心的这三位演员，他们的加盟为本片注入更多爆笑火力，势必让观众全程开怀不断。

从青春的回忆，再到疯狂的现实，本片不只是一场好友们出国旅游的爆笑冒险，更是一段关於友情、梦想与成长的喜剧旅程，最后更将有让人意想不到的剧情发展。看这五位死党笑中带泪的互动，加上实力与魅力兼具的演员组合，再搭配导演一贯幽默又温暖的叙事风格，势必将让本片成为观众心中最不容错过的喜剧首选。《放飞旅行团》将於11月14日台湾上映，疯狂混乱状况不断，笑翻你的每一秒！



