姜河那 X 金英光 X 車銀優強強聯手《放飛旅行團》！死黨們的首度海外大冒險、年度最瘋狂爆笑喜劇11/14全台上映

學生玩樂過去式，大人放飛進行式！凡事追求極限的瘋狂執著男「泰正」（姜河那飾演）、性格像光一樣直衝到底的天真男「道振」（金英光飾演）、夢想成為世界級DJ的帥哥「延民」（車銀優飾演）、厭學到練成睜眼睡覺技能的怪咖「金福」（姜泳錫飾演），以及從小只看著泰正一人、傻氣又可愛的「鈺心」（韓善化飾演）——這五位從小一起長大的死黨，雖然個性南轅北轍，但卻默契滿點。在友情屆滿24週年之際，他們終於迎來夢寐以求的「人生首次海外旅行」！只是沒想到，這場說走就走的旅程，卻秒變災難現場：丟包、誤會、鬧劇不斷升級，他們能否克服重重危機，重新找回彼此？而這場瘋狂之旅的終點，會是一生中的難忘回憶，還是友情的轉捩點呢？

超越《特務搞飛機》、《樂透大作戰的年度最瘋狂爆笑喜劇《放飛旅行團》，是由在南韓創下217萬觀影人次紀錄、口碑與票房雙收的《30日》導演南大

中，再度攜手有「票房保證」之稱的百想藝術大賞視帝姜河那，共同打造的年度喜劇新作！這次，他們把故事聚焦在五位從小一起長大、認識超過24年的死黨，描述他們首度出國旅行，卻一路脫軌成為「災難之旅」的爆笑故事。這五位死黨湊在一起，不但笑料加倍，更將把常識通通打包扔掉，展開一場充滿意外與歡笑的瘋狂旅程！



片中五位死黨獨特又鮮明的友誼，成為本片的觀賞亮點之一。姜河那飾演的「泰正」，是一旦迷上某件事就會展現瘋狂執著、甚至因此拿下高考全國榜首的天才型角色，他也完美演繹出如同角色一樣，兼具智慧與純真的反差魅力。姜河那1990年2月21日出生於南韓釜山廣域市，音樂劇出身的他，具備歌唱及演奏實力，並以多變、演技穩定、戲路廣的角色形象，被視為全方位發展的實力派演員。他在片中飾演獨處時看起來完美無瑕，但一旦與朋友們相處，反而會展露某些可愛缺陷的角色「泰正」。高中時期，他每天只睡四小時，卻能拿下高考第一，是個學霸型的狠角色。多年後，他成為國會議員的隨行秘書，依然無法擺脫那種一旦開始，就非得要做到最好的性格，成為連工作也要拼到極致的重度工作狂。就在此時，從小一起長大的死黨們提出旅行邀請，讓他的內心開始動搖，最終被捲入一場狀況連連的友誼之旅…



金英光飾演的「道振」，個性橫衝直撞、完全沒有剎車概念，憑藉他穩重中帶有少男天真的獨特氣質，完美融入角色。金英光1987年1月11日出生於南韓仁川廣域市，是知名演員、模特兒。他飾演的角色「道振」是個天真無邪到不行的傢伙，性格就像太陽一樣正向開朗，腦袋也單純得一片光明。雖然知識不足、常識不足，凡是需要動腦的事都有些力不從心，但他總能以獨有的「超級正能量」為朋友們打氣鼓勵。一度因為現實打壓而放棄夢想的他，為了實現跟延敏約定要一起站上世界舞台的DJ夢，讓他踏上了人生中的首次海外旅行…



車銀優則飾演無法客觀看待自己帥氣外表、夢想成為世界級DJ的宅男「延民」，配合他讓男女老少都著迷的外貌，不僅詮釋角色到位，更成功擄獲導演的心。車銀優1997年3月30日出生於南韓京畿道軍浦市，2014年首度在姜棟元與宋慧喬主演的電影《噗通噗通我的人生》中亮相，2016年則以偶像男團「ASTRO」成員身份出道。2025年以演藝生涯首部主演電影《放飛旅行團》重返大銀幕，也是他在入伍前獻給廣大粉絲們的珍貴告別作。他的角色「延民」是只要呼吸就能讓大家讚嘆不已的帥哥，雖然從小體弱多病，總是孤零零一個人，但自從遇見泰正、道振和金福，就與他們組成了「傻瓜四劍客」，就像重新活過一次一樣。面對高中畢業將要移民海外展開第二人生的他，與好友們計劃一場出國旅行，卻因故無法完成。而這次，他將以某種「震撼」方式，24小時全天候跟這群好友們黏在一起，展現出與以往截然不同的魅力。



至於從800人試鏡中脫穎而出的姜泳錫，則詮釋因為討厭讀書而練就「睜眼睡覺」技能、腦迴路異於常人的怪咖「金福」。姜泳錫1991年8月12日出生於南韓首爾市，2011年以音樂劇《花郎》出道，主要活躍於劇場領域。「金福」從小在虔誠信仰宗教的母親身邊長大，讓他也開始試圖尋找屬於自己的信念，並在各種人生道路中摸索前行。高中畢業後，他一直找不到人生方向，便決定跟隨母親投身宗教生活。正當準備出家之際，卻與好友們展開人生中的瘋狂叛逆之旅。這四位如同「四劍客」般的好友，靠著單純、無知與勇氣，在不斷相遇中加深彼此的情誼。



而他們身邊那位永遠離不開的「鈺心」，則由憑藉《酒鬼都市女人們》系列展現非凡喜劇功力的韓善化演出，並展現無論與誰搭檔都笑果十足的超強默契。韓善化1990年10月6日出生於南韓釜山廣域市，2009年以女子團體「Secret」出道，作為演員也表現亮眼。「鈺心」是泰正的超級跟屁蟲，從小就愛著泰正的癡情女，當她在小學首度見到泰正，就對他一見鍾情，並在這二十年來始終如一、不曾放棄地倒追當中。雖然泰正對鈺心冷淡如冰，但鈺心無論遇到什麼情況都不氣餒，直進地只往泰正一人衝刺。即使這次沒有受到邀請，仍亂入到四劍客的首度旅行，但她的唯一目標就只有泰正。這也是她繼《變身機長》之後，與姜河那再度合作，將透過兩人的爆笑化學反應，為觀眾帶來滿滿的歡樂與心動感，並展現出令人無法抗拒的可愛魅力。



光是看角色介紹就讓人忍不住想笑，這五位「天生自帶笑點」的演員組成夢幻卡司。據悉，演員們在拍攝現場不僅發揮各自獨特的喜劇本能，更主動貢獻即興台詞等創意點子，全力為每場戲注入更多笑聲與驚喜。





此外，本片也集結曾在戲劇《暴君的主廚》等作品中展現強烈存在感的崔貴華，到《我和我的殭屍女兒》一路締造票房佳績的尹敬浩，還有以戲劇《熱血司祭》系列深受觀眾喜愛的高圭弼共同演出。光是看到名字就令人安心的這三位演員，他們的加盟為本片注入更多爆笑火力，勢必讓觀眾全程開懷不斷。

從青春的回憶，再到瘋狂的現實，本片不只是一場好友們出國旅遊的爆笑冒險，更是一段關於友情、夢想與成長的喜劇旅程，最後更將有讓人意想不到的劇情發展。看這五位死黨笑中帶淚的互動，加上實力與魅力兼具的演員組合，再搭配導演一貫幽默又溫暖的敘事風格，勢必將讓本片成為觀眾心中最不容錯過的喜劇首選。《放飛旅行團》將於11月14日台灣上映，瘋狂混亂狀況不斷，笑翻你的每一秒！



韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞