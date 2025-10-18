韩国人气乐团DAY6宣布下年一月到香港举行十周年演出

DAY6率先於8月30日至31日在韩国高阳带来十周年世界巡演市首演，随后於9月27日在曼谷、10月18日在胡志明市、2026年1月17日在香港、1月24日在马尼拉，及1月31日在吉隆坡举行演唱会。

韩国高阳的演唱会对DAY6乐队别具意义，亦是首个韩国Pop-Rock乐队首次在高阳体育场举行专场演出，并且为DAY6全新专辑打响头炮。 为了庆祝10周年，DAY6持续巩固其作为K-Pop顶尖乐队的地位，除了举办纪念演唱会，乐队亦於9月5日发行了第4张正规专辑《The DECADE》，继於2019年10月推出的上张正规专辑《The Book of Us: Entropy》，这是他们近六年来的首张正规专辑，对乐队及粉丝都别具意义。



DAY6 10th Anniversary Tour in HONG KONG将於 2026 年 1 月 17 日（星期六）假亚洲国际博览馆 Arena 举行。Live Nation 会员可於 2025 年 10 月 23 日（星期四）下午 3 时至晚上 11 时 59 分优先购票。如欲成为会员或查询有关资讯，请浏览 www.livenation.hk 登记成为会员以参与优先购票。

门票将於 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 3 时起经 www.cityline.com 网站公开发售。

关於 DAY6



DAY6是一支隶属於JYP娱乐的韩国流行摇滚乐队。该乐队於2015年9月7日以迷你专辑《The Day》正式出道，该专辑在推出一周后便登上Billboard世界专辑榜的第二名。

DAY6由四名成员SUNGJIN、Young K、WONPIL和DOWOON组成，与典型乐队不同，DAY6中有三名成员同时担任乐器演奏和主唱。DAY6的音乐风格涵盖广泛，并不限制於任何歌曲类型。他们的音乐完美融合了流行、摇滚、嘻哈等多种元素，同时保持了DAY6独特的音乐身份。

在2024年，DAY6更获得了多项音乐荣誉，包括於各大韩国音乐颁奖礼如ASEA、KGMA（Korea Grand Music Awards）和AAA（Asia Artist Awards）获得「最佳乐队」奖项。他们亦获颁发「韩国流行文化艺术奖」及於Melon Music Awards中获得“Top 10”和“Millions Top 10”的音乐殊荣。

继2025年 巡演的成功后，DAY6现在踏上了新的旅程，展开巡演，以庆祝他们的10周年纪念，这将是他们辉煌职业生涯中的又一个里程碑。

DAY6 10th Anniversary Tour in HONG KONG

日期: 2026年1月17日 (六)

演出时间：晚上6时

地点: 亚洲国际博览馆Arena

票价：HKD 1,899 (VIP) / 1,399 / 1,099 / 799 （全坐位）

•⁠ ⁠座位区域: 只适合3岁或以上人士。

VIP 套票 | HKD 1,899

▹ 较佳位置坐位门票一张

▹ 参与演前Soundcheck活动机会

▹ ⁠VIP纪念卡牌及挂绳

▹ 印刷签名明信片一套

▹ 首批购买官方周边商品

▪️Live Nation 会员优先订票

2025年10月23日（星期四）下午3时至晚上11时59分

▪️公开发售

2025年10月24日（星期五）下午3时起

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻