因YouTube版《我们结婚了》引发争议！i-dle薇娟＆裴珍映新网综暂时不公开，制作组进行道歉！

由 i-dle 成员薇娟和裴珍映出演的新网综《TRIP KODE》让人联想到《我们结婚了》，因批评舆论制作组决定先不公开。

《KODE Code》方面在官方 YouTube 频道上表示：「原定於16日公开的《TRIP KODE》正片经过深入讨论后，决定暂时保留上传，向等待节目内容的所有人表示深深的歉意。」

《TRIP KODE》是两名出演者享受旅行，执行提高对方心率任务的「心动」旅行真人秀。制作组在「和不认识的人一起旅行」、「要提高心率」的设定下，提出了观察出演者反应的形式。成爲问题的是本月9日公开的预告，影片中 i-dle 成员薇娟和裴珍映一起玩夹娃娃、一起撑伞等，两人还说著：「比想象中还要激动」和「有点心动耶」等。

没想到影片一公开，粉丝们气愤表示「 YouTube 版的《我们结婚了》？」、「为什么要拍这种节目」、「这种节目真的有市场需求吗」、「疯了！希望我爱豆不要出演这种节目」、「为什么非得男女爱豆拍这种节目啊」、「这种企划到底是谁想出来的」、「真的有人想要看这种吗」、「 i-dle 都出道这么多年了，还得去拍这种节目吗」、「2025年版的 《我结》」随著批评的声浪不断，预告片转换爲非公开。



薇娟13日也通过粉丝交流平台表示：「大家别担心，不会发生什么值得担心的事情，知道了吗？我觉得大家好像都吓到了，所以想快点来告诉大家，让大家担心了，对不起。」



裴珍映也在自己的第一张迷你专辑《STILL YOUNG》的发行采访中解释：「事实上，开始拍摄时并不知道对方是谁，也不知道对方是男生还是女生。这是单纯地提高对方的心率就能赢的游戏，看到被包装成那样后吓了一跳。只是单纯地玩游戏而已，却说是『现代版的我结』，感到很惊慌。」



