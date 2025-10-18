因YouTube版《我們結婚了》引發爭議！i-dle薇娟＆裴珍映新網綜暫時不公開，製作組進行道歉！

由 i-dle 成員薇娟和裴珍映出演的新網綜《TRIP KODE》讓人聯想到《我們結婚了》，因批評輿論製作組決定先不公開。

《KODE Code》方面在官方 YouTube 頻道上表示：「原定於16日公開的《TRIP KODE》正片經過深入討論後，決定暫時保留上傳，向等待節目內容的所有人表示深深的歉意。」

《TRIP KODE》是兩名出演者享受旅行，執行提高對方心率任務的「心動」旅行真人秀。製作組在「和不認識的人一起旅行」、「要提高心率」的設定下，提出了觀察出演者反應的形式。成爲問題的是本月9日公開的預告，影片中 i-dle 成員薇娟和裴珍映一起玩夾娃娃、一起撐傘等，兩人還說著：「比想象中還要激動」和「有點心動耶」等。

沒想到影片一公開，粉絲們氣憤表示「 YouTube 版的《我們結婚了》？」、「為什麼要拍這種節目」、「這種節目真的有市場需求嗎」、「瘋了！希望我愛豆不要出演這種節目」、「為什麼非得男女愛豆拍這種節目啊」、「這種企劃到底是誰想出來的」、「真的有人想要看這種嗎」、「 i-dle 都出道這麼多年了，還得去拍這種節目嗎」、「2025年版的 《我結》」隨著批評的聲浪不斷，預告片轉換爲非公開。



（相關報導：i-dle薇娟＆裴珍映新綜藝疑似「戀綜」引爭議！粉絲們的批評聲不斷，預告片最終轉為非公開）

薇娟13日也通過粉絲交流平台表示：「大家別擔心，不會發生什麼值得擔心的事情，知道了嗎？我覺得大家好像都嚇到了，所以想快點來告訴大家，讓大家擔心了，對不起。」



裴珍映也在自己的第一張迷你專輯《STILL YOUNG》的發行採訪中解釋：「事實上，開始拍攝時並不知道對方是誰，也不知道對方是男生還是女生。這是單純地提高對方的心率就能贏的遊戲，看到被包裝成那樣後嚇了一跳。只是單純地玩遊戲而已，卻說是『現代版的我結』，感到很驚慌。」



