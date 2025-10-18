《出差十五夜》JYP派出40位艺人被罗PD无情「叮」爆！史上最壮观的「随机舞蹈挑战」全员实力太疯狂

《出差十五夜》终於公开了JYP家族的最新预告！由朴轸永领军共11组偶像歌手团体出征，阵容有2PM、DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY、Xdinary Heroes、NMIXX、NiziU、NEXZ与KickFlip总计40名成员。

节目将於10月22日晚间10点30分首播，《出差十五夜 X JYP篇》制作组日前公开预告片引发话题。

《出差十五夜》是出道20年的综艺游戏老手罗暎锡PD亲自前往「需要游戏的地方」的世界首创「综艺外送服务」。继STARSHIP娱乐、HYBE、SM娱乐后，这次轮到JYP出击，引爆粉丝期待。



▼三分半长预告，公开出席成员的名单：



影片中，JYP创办人与制作人朴轸永以「现在开始举行2025年第一届JYP选拔队员宣誓仪式正式开始」作为开场，介绍参加这场盛大活动的开幕！出席阵容有2PM、DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY、Xdinary Heroes、NMIXX、NiziU、NEXZ与KickFlip等共11组艺人、总计40名成员（每团最多四人出席），在罗暎锡PD的带领下进行紧张又爆笑的游戏对决。



当中可见JYP成员们接受严苛（？）训练、培养团队精神与生存力，并挑战前所未见的「超大型随机舞蹈」。每位成员皆是表演实力派，在随机舞蹈中火力全开。朴轸永更以「资深审查官」身份登场，现场上演长达30回合的史诗级对战。另一方面，罗PD毫不留情地发出「叮」声淘汰，与全力拚搏、甚至以人数优势压阵的JYP成员之间，展现了笑料满满、难以预测的化学反应，让网友们更加期待正片播出。

tvN《出差十五夜》将以「JYP偶像选拔篇」与「STARSHIP全国运动会篇」两大单元播出。JYP篇将於10月22日、29日播出，STARSHIP篇则於11月5日、12日、19日登场。完整版影片将於节目播出的隔天上午9点，在YouTube频道《十五夜频道》公开。

