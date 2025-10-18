《宇宙Marry Me？》甜炸结尾夺下收视冠军！崔宇植&庭沼珉「双重吻戏」上演假夫妻真心动～

SBS 浪漫喜剧《宇宙Marry Me？》的金宇宙（崔宇植 饰）与柳美里（庭沼珉 饰），以突发性亲吻结尾成为「心动名场面制造机」。（海外由 Disney+ 播出）

17日晚间播出的第3集中，描绘了随时可能被揭穿秘密、如履薄冰的假新婚夫妇之间的紧张情节。为了守护秘密，两人的突发KISS画面让观众心跳飙升，该集创下最高收视率 7.2%、首都圈 6.3%，蝉联两周星期五的收视第一，并在同时段拿下全频道冠军。



宇宙与美里在入住高级新婚宅的第一天起，就接连遭遇危机——百货公司白常务、宇宙的姑妈与堂兄几乎揭穿他们是假夫妻。所幸美里临机应变，机智脱身。宇宙提醒美里：「住在这种社区太容易被发现。」美里则答应会另找住处。虽然宇宙口头上说：「我们的交易就此结束」，却仍难掩对美里的关心。



两人作为工作伙伴参加团队聚餐时，「价值50亿韩元新婚宅抽奖活动」成为话题，让他们再次体会到必须共同守护这个重大秘密。宇宙与美里急忙转移话题、掩饰真相的模样，以及宇宙细心照顾醉倒的美里离开聚餐现场的举动，各种逗趣场面都令观众们会心一笑。



两人为了伪装成新婚夫妻进行婚纱照拍摄。美里身穿婚纱亮相时，宇宙难掩心动神情。更让人心跳加速的是，原来推动拍摄的人正是宇宙，他嘴上说「没有婚纱照太可疑」，实际上却细心呵护美里，展现反差萌。宇宙拉美里坐在自己腿上，突如其来的霸气动作，不仅让美里，也让观众心动不已。



宇宙说：「既然都不自在了，那就干脆彻底一点，不要露出破绽。」说完便搂住美里的腰，摆出甜蜜新婚姿势。两人距离贴近的画面让人心跳加快。就在婚纱拍摄的余韵未散时，宇宙意外与同事碰面，情况再度紧张。宇宙为了掩人耳目，躲进摄影棚，门一被打开，他对美里说「失礼了」便吻上她的唇，藉此遮掩脸庞。同事进入棚内后，美里又主动吻上宇宙，让这场「双重吻戏」成为电视剧的心跳名场面Ending。



第4集将於今晚9点50分（KST）播出，海外由Disney+独家上线。



