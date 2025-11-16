《宇宙Marry Me？》收视破新高9.1%完美落幕！崔宇植×庭沼珉用「假新婚→真命运」写下浪漫最终章

（雷）昨晚 Disney+ X SBS 热门韩剧《宇宙Marry Me？》第12集大结局中，金宇宙（崔宇植 饰）与柳美里（庭沼珉 饰）的超强CP感牵动著观众们的情绪，携手克服了无数危机，确认了彼此坚定的爱情，最终步入婚姻，迎来了众所期待的Happy Ending！！

最终回以最高收视 10.3%、全国 9.1%，再次刷新自身最高收视，并守住同期时段 1 位、周六迷你剧整体 1 位，画下圆满句点。（以尼尔森韩国为基准）



前任金宇柱（徐范俊 饰）最终计画落空，百货公司的法务团队警告他「将以诽谤和妨碍经营为由提起诉讼。只要提及公司，就会追究其造成的业务损失。」美里也劝他放下过去，带著美好的回忆继续生活吧，两人最终顺利离婚。



宇宙的奶奶高弼碾（郑爱利 饰）得知了宇宙与美里的「假新婚」以及美里的离婚事实后，又因工作忙碌，呈现出宇宙与美里似乎变得疏远的样子。美里误会奶奶反对两人的交往，但其实宇宙是在等待奶奶的允许。宇宙把奶奶作为许可象徵的玉戒指交给美里，并求婚说：「美里小姐，你愿意和我结婚吗？」美里稍微停顿后答应：「好啊」，接受了求婚，让人忍不住会心一笑。



在播出的最后，宇宙与美里以小型婚礼接受家人和朋友的祝福，画上完美幸福的Happy Ending。像命运的玩笑般相遇，最终成为命中注定伴侣的两人，过往画面一幕幕掠过。接著，美里的旁白：「我真心渴望的，是无论我呈现哪种模样都爱著我的那唯一的人。」以及宇宙的旁白：「当悲伤与孤独像海啸般袭来时，也曾迷失旁徨，但那些所有时间，也许都是正朝著你走去的路。就像绕了很长时间后终於相遇的约定一样。」、「我爱你」、「我也爱你」，望著彼此幸福的微笑著，留给观众们深深的余韵。



特别是在《宇宙Marry Me？》中，崔宇植与庭沼珉的化学反应格外突出。以比真实更令人心动的假新婚撩动观众后，自从公开两人是命中注定的叙事后，更诱发观众的投入，带来无比悸动与令人鼻酸的感动。



崔宇植展现了「浪漫喜剧之王」的威严。他完美诠释了「纯情富二代」金宇宙外冷内暖的魅力，用毫不犹豫的直进行动无限刺激观众们的心。特别是在喜欢的人面前无法隐藏的满满爱意的眼神演技，更让人不自觉沉浸在剧中。庭沼珉同样展现了「浪漫喜剧女王」的真面目。她把搞笑场面演得可爱又讨喜，只是看著就会微笑；在情感演技上也展现了无可取代的吸引力，给人特别多的好感。



此外，《宇宙Marry Me？》在克服危机的过程中带来爽感十足的「苏打感」与满满地多巴胺。首集美里向宇宙求婚，以超乎预期的超高速展开留下深刻印象，将宇宙与美里的浪漫主线、以及围绕明恂堂的事件主线，用快速且紧密的方式展开，令人忍不住连连赞叹，全 12 集现在皆可透过 Disney+ 一次追完啦！



