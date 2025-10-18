《宇宙Marry Me？》甜炸結尾奪下收視冠軍！崔宇植&庭沼珉「雙重吻戲」上演假夫妻真心動～

SBS 浪漫喜劇《宇宙Marry Me？》的金宇宙（崔宇植 飾）與柳美里（庭沼珉 飾），以突發性親吻結尾成為「心動名場面製造機」。（海外由 Disney+ 播出）

17日晚間播出的第3集中，描繪了隨時可能被揭穿祕密、如履薄冰的假新婚夫婦之間的緊張情節。為了守護祕密，兩人的突發KISS畫面讓觀眾心跳飆升，該集創下最高收視率 7.2%、首都圈 6.3%，蟬聯兩週星期五的收視第一，並在同時段拿下全頻道冠軍。



宇宙與美里在入住高級新婚宅的第一天起，就接連遭遇危機——百貨公司白常務、宇宙的姑媽與堂兄幾乎揭穿他們是假夫妻。所幸美里臨機應變，機智脫身。宇宙提醒美里：「住在這種社區太容易被發現。」美里則答應會另找住處。雖然宇宙口頭上說：「我們的交易就此結束」，卻仍難掩對美里的關心。



兩人作為工作夥伴參加團隊聚餐時，「價值50億韓元新婚宅抽獎活動」成為話題，讓他們再次體會到必須共同守護這個重大秘密。宇宙與美里急忙轉移話題、掩飾真相的模樣，以及宇宙細心照顧醉倒的美里離開聚餐現場的舉動，各種逗趣場面都令觀眾們會心一笑。



兩人為了偽裝成新婚夫妻進行婚紗照拍攝。美里身穿婚紗亮相時，宇宙難掩心動神情。更讓人心跳加速的是，原來推動拍攝的人正是宇宙，他嘴上說「沒有婚紗照太可疑」，實際上卻細心呵護美里，展現反差萌。宇宙拉美里坐在自己腿上，突如其來的霸氣動作，不僅讓美里，也讓觀眾心動不已。



宇宙說：「既然都不自在了，那就乾脆徹底一點，不要露出破綻。」說完便摟住美里的腰，擺出甜蜜新婚姿勢。兩人距離貼近的畫面讓人心跳加快。就在婚紗拍攝的餘韻未散時，宇宙意外與同事碰面，情況再度緊張。宇宙為了掩人耳目，躲進攝影棚，門一被打開，他對美里說「失禮了」便吻上她的唇，藉此遮掩臉龐。同事進入棚內後，美里又主動吻上宇宙，讓這場「雙重吻戲」成為電視劇的心跳名場面Ending。



第4集將於今晚9點50分（KST）播出，海外由Disney+獨家上線。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞