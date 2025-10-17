NCT WISH 巡回演唱会《INTO THE WISH : Our WISH》登台！2026年2月28日林口体育馆开唱 与粉丝共筑专属於「我们的愿望」

NCT WISH宣布於2026年2月28日即将登台开唱，将在林口体育馆举行巡回演唱会《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’IN TAIPEI》演出。这场演唱会将以音乐与舞台为媒介，与台北丝一同实现属於「我们的愿望」。门票将於2025年11月15日（六）11:00於Ticket Plus远大售票网站全面开售，粉丝们可要把握购票机会。

NCT WISH以「WISH for Our WISH」为口号，怀抱著以音乐与爱心实现所有人愿望与梦想的抱负。团体由拥有出众实力与清新魅力的六位最强成员—SION、RIKU、YUSHI、JAEHEE、RYO、SAKUYA组成，立志成为向全球粉丝传递强大希望能量的「WISH ICON（愿望偶像）」。



作为NCT最后出道的团体，NCT WISH延续NCT「以地区为基础的团体构成」特点，以日本为活动据点，并透过全球出道在韩国与日本同步展开活动。由「传奇艺人 BoA」担任制作人，全面统筹音乐与表演，以NCT独有的「Neo DNA」为基础，融入清新明亮的氛围，打造出NCT WISH专属的清爽新魅力。



自出道以来，NCT WISH凭藉2024年出道单曲〈WISH〉、第二张单曲〈Songbird〉及首张迷你专辑〈Steady〉等三张作品，累积销量逼近200万张，创下「2024 年出道艺人最高销量」的佳绩。 2025年4月推出第二张迷你专辑〈poppop〉，首次达成百万销量，展现每次回归皆爆发性成长的实力。 2025年9月1日再以第三张迷你专辑〈COLOR〉回归，展现更成熟的音乐色彩与表演魅力，持续掀起全球热潮。此外，自2024年11月至2025年6月举办的 《NCT WISH ASIA TOUR LOG in》，横跨亚洲14个地区（石川、京都、神奈川、兵库、福冈、爱知、首尔、澳门、香港、新加坡、台北、雅加达、曼谷等），共计举行25场公演、全场次皆完售，并因追加场次需求与各地媒体热烈关注，充分展现了团体强大的票房号召力（Ticket Power）。接下来，他们将从11月起展开首次巡回演唱会 《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’》，正式迈向全新全球舞台，开启新的篇章。



作为巡演中重要的一站，NCT WISH也期待透过台北场的演出，让西珍妮们能近距离感受他们的舞台魅力，共同见证团体迈向新阶段的重要时刻。演唱会门票也开放官方粉丝Weverse会员优先购登记，完成登记的会员可优先於11月12日进行会员优先购票。远传会员购与一般售票将分别於11月15日10点与11点於远大售票网站正式开售，更多活动与售票详情，请密切关注主办单位SHOW Office官方社群与公告。

希望，从不是一瞬间的光，

我们走过不同的时间、不同的距离，

却始终在同一份希望里相遇。

你用音乐说故事，我用心回应每个音符。

NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’IN TAIPEI

演出时间｜2026年02月28日（六）17:00

演出地点｜国立体育大学综合体育馆（桃园市龟山区文化一路250号）

活动票价｜NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 爱心席NT$2,900

※ W、I、S、H、特一区、特二区为全区站席，序号入场。

※ S&特一区、H&特二区中间无实体区隔。

Weverse会员优先购登记时间｜2025/10/10 11:00 ~ 10/13 19:59:59（TST）

Weverse会员优先购｜2025/11/12 11:00 ~ 19:59:59（TST）

远传会员购｜2025/11/15 10:00-10:49:59（TST）

起售时间｜2025/11/15 11:00（TST）

购票方式｜Ticket Plus远大售票网站

身障购买｜Ticket Plus远大售票网站 EMAIL 购票

购票网址｜https://ticketplus.com.tw/（网页建置中）

SHOW Office 好康大放送！

详情请洽：https://showoffice.com.tw/giveaway?uid=P7JhtRyZyI

主办单位：SHOW Office Entertainment Co., Ltd.、YJ PARTNERS

主办单位保留活动异动之权利

