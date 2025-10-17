结婚谣言满天飞？ CNBLUE郑容和亲自打脸：明年行程中没这一项！

CNBLUE主唱郑容和最近被爆出「明年要结婚」的消息，让粉丝全都吓一跳。 不过他本人亲自出面打破谣言，用超有郑容和风格的幽默口吻回应：「真的没有结婚行程啦~」

事情起因是最近在韩国的线上社群和SNS上流传著一则贴文，内容为：「听我朋友说，郑容和明年要结婚了！」还附上暧昧的语气，让不少网友信以为真，甚至登上热门话题。

面对这突如其来的「婚讯」，郑容和亲自透过X（旧Twitter）开直播，直接正面回应：「明年行程已经排得满满的了，没有结婚这个项目。」他还补充笑说：「行事历上完全没写结婚，大家别再私讯（DM）问我了，我都不知道怎么回，干脆装死比较快~」机智又幽默的回答让粉丝全笑翻。



郑容和自2010年以CNBLUE主唱兼队长身份出道，以创作才华与舞台魅力受到大众喜爱。 不只音乐实力坚强，他也凭藉多部戏剧展现演技，成为横跨歌手与演员的「全方位艺人」。

目前他正忙於准备即将在10月21日首播的Mnet全球乐团生存节目《STEAL HEART CLUB》，在节目中担任导师，指导新世代音乐人。 看来他明年真的行程满到爆，根本没时间谈婚事啦~



