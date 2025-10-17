NCT WISH 巡迴演唱會《INTO THE WISH : Our WISH》登台！2026年2月28日林口體育館開唱 與粉絲共築專屬於「我們的願望」

NCT WISH宣布於2026年2月28日即將登台開唱，將在林口體育館舉行巡迴演唱會《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’IN TAIPEI》演出。這場演唱會將以音樂與舞台為媒介，與台北絲一同實現屬於「我們的願望」。門票將於2025年11月15日（六）11:00於Ticket Plus遠大售票網站全面開售，粉絲們可要把握購票機會。

NCT WISH以「WISH for Our WISH」為口號，懷抱著以音樂與愛心實現所有人願望與夢想的抱負。團體由擁有出眾實力與清新魅力的六位最強成員—SION、RIKU、YUSHI、JAEHEE、RYO、SAKUYA組成，立志成為向全球粉絲傳遞強大希望能量的「WISH ICON（願望偶像）」。



作為NCT最後出道的團體，NCT WISH延續NCT「以地區為基礎的團體構成」特點，以日本為活動據點，並透過全球出道在韓國與日本同步展開活動。由「傳奇藝人 BoA」擔任製作人，全面統籌音樂與表演，以NCT獨有的「Neo DNA」為基礎，融入清新明亮的氛圍，打造出NCT WISH專屬的清爽新魅力。



自出道以來，NCT WISH憑藉2024年出道單曲〈WISH〉、第二張單曲〈Songbird〉及首張迷你專輯〈Steady〉等三張作品，累積銷量逼近200萬張，創下「2024 年出道藝人最高銷量」的佳績。 2025年4月推出第二張迷你專輯〈poppop〉，首次達成百萬銷量，展現每次回歸皆爆發性成長的實力。 2025年9月1日再以第三張迷你專輯〈COLOR〉回歸，展現更成熟的音樂色彩與表演魅力，持續掀起全球熱潮。此外，自2024年11月至2025年6月舉辦的 《NCT WISH ASIA TOUR LOG in》，橫跨亞洲14個地區（石川、京都、神奈川、兵庫、福岡、愛知、首爾、澳門、香港、新加坡、台北、雅加達、曼谷等），共計舉行25場公演、全場次皆完售，並因追加場次需求與各地媒體熱烈關注，充分展現了團體強大的票房號召力（Ticket Power）。接下來，他們將從11月起展開首次巡迴演唱會 《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’》，正式邁向全新全球舞台，開啟新的篇章。



作為巡演中重要的一站，NCT WISH也期待透過台北場的演出，讓西珍妮們能近距離感受他們的舞台魅力，共同見證團體邁向新階段的重要時刻。演唱會門票也開放官方粉絲Weverse會員優先購登記，完成登記的會員可優先於11月12日進行會員優先購票。遠傳會員購與一般售票將分別於11月15日10點與11點於遠大售票網站正式開售，更多活動與售票詳情，請密切關注主辦單位SHOW Office官方社群與公告。

希望，從不是一瞬間的光，

我們走過不同的時間、不同的距離，

卻始終在同一份希望裡相遇。

你用音樂說故事，我用心回應每個音符。

NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’IN TAIPEI

演出時間｜2026年02月28日（六）17:00

演出地點｜國立體育大學綜合體育館（桃園市龜山區文化一路250號）

活動票價｜NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,900

※ W、I、S、H、特一區、特二區為全區站席，序號入場。

※ S&特一區、H&特二區中間無實體區隔。

Weverse會員優先購登記時間｜2025/10/10 11:00 ~ 10/13 19:59:59（TST）

Weverse會員優先購｜2025/11/12 11:00 ~ 19:59:59（TST）

遠傳會員購｜2025/11/15 10:00-10:49:59（TST）

起售時間｜2025/11/15 11:00（TST）

購票方式｜Ticket Plus遠大售票網站

身障購買｜Ticket Plus遠大售票網站 EMAIL 購票

購票網址｜https://ticketplus.com.tw/（網頁建置中）

