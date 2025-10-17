【韩网热门】在美国遭典型种族歧视的Seventeen夫胜寛！韩网友气炸：应该直接骂回去

SEVENTEEN成员夫胜寛近日在直播中分享一段在美国点咖啡的「小惨事」，引发韩网热议。

胜寛坦言自己英语并不流利，但牢记了点单用语「can I get a~」。 当时他想点一杯冰美式（iced americano），用英语说了2遍，店员都听不懂，最后对方反问「Iced americano？」后，竟端来一杯加了杏仁奶的「美式」。胜寛在直播中语气无奈又好笑，韩国网友却替他抱不平，还以「在美国遭典型种族歧视的SEVENTEEN胜寛」为题，在论坛theqoo上疯传，也引爆了网友们的讨论。



251016 위버스 라이브 #승관

최근에 혼자 카페갔는데 can i get a 만 기억하고 했는데 두 번 다 못 알아들어서 너무 당황했대

디캡아아 주문했는데 아아+아몬드밀크 나왔대 쌱알 pic.twitter.com/6eBCpGVuUC — 부가을 (@oll6_xx) October 15, 2025

韩国网友评论：

1. 啊... 那间咖啡店有病吗？ 为什么要这样搞种族歧视，完全没有职业道德

2. 他明明点的是冰美式，结果给了他拿铁，疯了吧

3. 员工连美式跟拿铁都分不清楚吗？ 该炒鱿鱼了

4. 真的觉得那些搞种族歧视的人太野蛮了

5. 唉，好心疼

6. 收的是美式的钱却给人拿铁，这种假装高尚的歧视员工应该被开除

7. 要不要直接打在备忘录上给他看？ 不过可能他们很多都是文盲吧

8. 「iced americano」这句话再怎么破都听得懂吧，装作听不懂真是白痴

9. 加杏仁奶这点就明显是种族歧视，混蛋

10. 虽然不一定是歧视，但同团的Joshua之前在国外坐计程车被敲竹杠，国家都调查了。 为什么这种事不查？

11. 给东方人加杏仁奶真的很让人气炸

12. 胜寛的发音听起来没问题啊

13. 这词又不难发音，白人不可能听不懂吧？ 真是气死人

14. 没理由加杏仁奶啊，加了就是故意的，超坏

15. 我也有点过冰拿铁，结果他们给我冷萃咖啡

16. 美国什么鬼客制化饮料都有，没理由没有冰美式

17. 应该直接质问他是不是种族歧视，我都替他气

18. 他们可能是想之后被骂时说「我以为他点拿铁啊，还给了更贵的饮料呢，哪里歧视？」这种屁话

19. 美国人有时纠正口音真的很烦，明明听得懂却装傻，还用一副「你英文太差」的语气，假装客气但满满优越感，超讨厌

20. 他们那么怕过敏，还给人加坚果奶？ 要是有过敏体质早告死他们了

21. 只会说英文的人，听不懂英文是怎样？ 要是我们用韩语点他们也听不懂啊

22. 我在美国咖啡店打工过，胜寛发音那样的客人也超多，都能听懂、照单制作。 这是店员人品问题

23. 应该直接骂一句「Are you racist」才对

24. 我看过有人说，遇到那种情况就要直接用韩语骂回去，当然胜寛因为是公众人物，不能那样，但如果对方装作听不懂，就不要一直用英文，直接用母语大声反驳就对了

原文：https://theqoo.net/square/3953986061

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻