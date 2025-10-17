《讨厌的爱情》公开林知延剧照：意气风发政治线记者vs狼狈无助娱乐线记者

演员林知衍（林智妍）又有新挑战！这次她将在tvN全新月火剧《讨厌的爱情》（《얄미운 사랑》）中化身为「娱乐线记者」，展开一段笑中带泪的成长故事。

tvN官方日前公开林知衍的剧照，她在剧中饰演记者「魏贞信」，原本是政治线的精英记者，却因卷入贪腐案件被迫离职，之后误打误撞转到娱乐部门，开启截然不同的职场人生。

剧照中林知衍分别展现了角色两个阶段的对比。 政治部时期，她眼神坚定、全身散发干练气场，手握「最年轻记者奖」的她自信满满; 转到娱乐线后，她却出现在机场拿著手机，一脸慌张又无助的模样，彷佛正在学习如何应对明星们的出入境战场，模样可爱又真实。



林知衍表示之所以接演这部剧，是想透口气换换心情：「最近接连拍了很多沉重题材的作品，想试试比较轻快、浪漫一点的剧。 魏贞信这个角色虽然有点傻、有点莽撞，但她在娱乐部的奋斗过程非常有趣，也是一个让我想挑战『现在不演就可惜』的角色。 魏贞信是一个会在现实的挫折中不断成长的女人，我特别注重诠释她被生活磨练、一步步蜕变的过程。」

《讨厌的爱情》是一部浪漫喜剧，讲述失去初心的「国民男神」演员林贤俊（李政宰 饰），与热血又固执的记者魏贞信之间斗嘴不断、却渐生情愫的故事。 两人从互看不顺眼到互相治愈，笑点与心动并存。 该剧将於11月3日正式与观众见面。

