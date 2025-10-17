张圣圭震撼自爆：「妻子怀孕时我去了夜店，醒来发现自己一丝不挂！」

艺人张圣圭近日坦承，曾在妻子怀孕期间去夜店喝酒，隔天醒来竟发现自己全身赤裸，回想当时情景仍觉得很震惊。

15日，张圣圭出演了歌手K.Will的YouTube频道节目《嫂子是K.Will》，谈到与妻子的相处及婚姻中的冲突，真诚分享了过往的失误与反省。



节目中，K.Will 问：「你太太从没对你发过脾气或吵过架吗？」

张圣圭回答：「要让有美（yumi）生气不容易，应该不到五次，但每次都是因为我做错事。」



他接著回忆：「以前参加酷男健身选拔大赛时，和参赛者一起训练了两个月。因为忙著准备婚礼，那段时间一次也没参加聚会。比赛最后一天我向大家约好一定要喝一杯庆祝，也得到了妻子的谅解。」

「当时有位经营夜店的朋友，说已经把整个俱乐部包下来，邀我们过去续摊。我告诉妻子只去喝杯啤酒，但没说是夜店——算是善意的谎言。」

他接著说：「我跟朋友们表示该走了，但又怕他们觉得失礼，就说会跟每个人都喝一杯威士忌再走。现场大约有二十个人，喝到第八杯后的事我就完全不记得了。醒来时，发现自己在家里的卧室，身上什么都没穿，只剩下夜店的手环。」

张圣圭回忆：「太太当然气炸了。她在餐桌上留了一张纸条，写著：『要这样像单身汉一样玩，干嘛结婚？别来找我。』然后就出门了。」

他懊悔地说：「当时她怀孕，我不仅应该陪她做胎教、帮她擦按摩霜，却犯下这样的大错。即使我解释那是误会，也道了歉，但她只说：『我没有当场发作，不代表没事，我会记在心里，所以你最好一直保持警觉。』」

