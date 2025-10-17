《討厭的愛情》公開林知延劇照：意氣風發政治線記者vs狼狽無助娛樂線記者

演員林知衍（林智妍）又有新挑戰！這次她將在tvN全新月火劇《討厭的愛情》（《얄미운 사랑》）中化身為「娛樂線記者」，展開一段笑中帶淚的成長故事。

tvN官方日前公開林知衍的劇照，她在劇中飾演記者「魏貞信」，原本是政治線的精英記者，卻因捲入貪腐案件被迫離職，之後誤打誤撞轉到娛樂部門，開啟截然不同的職場人生。

劇照中林知衍分別展現了角色兩個階段的對比。 政治部時期，她眼神堅定、全身散發幹練氣場，手握「最年輕記者獎」的她自信滿滿; 轉到娛樂線後，她卻出現在機場拿著手機，一臉慌張又無助的模樣，彷彿正在學習如何應對明星們的出入境戰場，模樣可愛又真實。



林知衍表示之所以接演這部劇，是想透口氣換換心情：「最近接連拍了很多沉重題材的作品，想試試比較輕快、浪漫一點的劇。 魏貞信這個角色雖然有點傻、有點莽撞，但她在娛樂部的奮鬥過程非常有趣，也是一個讓我想挑戰『現在不演就可惜』的角色。 魏貞信是一個會在現實的挫折中不斷成長的女人，我特別注重詮釋她被生活磨練、一步步蛻變的過程。」

《討厭的愛情》是一部浪漫喜劇，講述失去初心的「國民男神」演員林賢俊（李政宰 飾），與熱血又固執的記者魏貞信之間鬥嘴不斷、卻漸生情愫的故事。 兩人從互看不順眼到互相治癒，笑點與心動並存。 該劇將於11月3日正式與觀眾見面。

