恭喜♥T-ara恩静将在11月30日与《全知读者视角》金秉佑导演结婚，婚礼将以非公开的形式举行！

恭喜恭喜！

T-ara成员恩静的经纪公司今日表示：「咸恩静和金秉佑导演将於11月30日在首尔某地举行非公开婚礼。」接著补充道：「准新郎是非艺人，婚礼由双方家人和亲朋好友参加，将在安静温暖的氛围中非公开进行。」



据悉，两人是在电影界熟人聚会上相识，一直保持著缘分，后来发展爲恋人，最终结下爱的果实。距离婚礼只剩下一个多月的时间，没有传出恋爱传闻就传出结婚消息，让不少人大吃一惊，因此有人怀疑恩静突然结婚的消息是否因为怀孕了，但经韩媒确认后表示：「这并非事实。」

1988年出生的咸恩静1995年通过电视剧《看新时代不知道大人》作爲儿童演员首次踏入演艺圈。2009年以 T-ara 成员身份出道，发行过〈Bo Peep Bo Peep〉、〈Roly-Poly〉、〈Lovey-Dovey〉、〈Cry Cry〉、〈我们不是相爱过吗〉、〈Day by Day〉等热门歌曲，在国内外获得超高人气。此外，咸恩晶作爲演员也展开积极的活动，陆续出演《Dream High》、《仁粹大妃》、《Lovely Horribly》、《即使被骗也要做梦》、《红丹心》、《女王之家》等剧。



而金秉佑导演是1980年出生，通过2013年上映的电影《恐怖攻击直播》首次登上商业电影界。之后执导《90分钟末日倒数》、《全知读者视角》等，新电影《大洪水》即将在今年12月於 Netflix 公开。



