《NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH: Our WISH’ in CINEMAS》与首尔同步直播

《NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH: Our WISH in CINEMAS》由SION, YUSHI, RIKU, SAKUYA, RYO, JAEHEE组成的NCT WISH 巡演的首场演唱会 INTO The WISH: Our WISH，一起来感受NCT WISH从首尔仁川的Inspire Arena直送的现场炽热气氛吧！

2025年11月1日 (星期六) 5pm韩国时间香港、印尼、马来西亚、台湾及泰国的戏院与韩国同步直播

门票10月16日（四）中午12时 公开发售！凡购买《NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH: Our WISH’ in CINEMAS》

直播门票壹张，更可获成员随机明信片壹张。

主演：NCT WISH (SION, YUSHI, RIKU, SAKUYA, RYO, JAEHEE)

导演：HYEYOON KIM

执行监制：SM ENTERTAINMENT

万基娱乐 荣誉发行

约 180分钟 | 韩语对白，不设字幕

香港直播戏院：

F百老汇院线： MOViE MOViE Pacific Place(金钟), PREMIERE ELEMENTS(九龙站圆方),

GALA CINEMA (朗豪坊), MY CINEMA YOHO CINEMA(元朗)、B+ cinema apm(观塘)

F英皇院线：时代广场、iSQUARE(尖沙咀)、荃新天地、 Plus+ (大围围方)、将军澳康城；

FMCL院线：K11 Art House(尖沙咀)、Festival Grand(九龙塘又一城)

