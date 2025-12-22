玄彬想和孙艺真「三搭」拍《史密斯任务》！回忆心动过程：如水浸湿衣裳，自然而然

演艺圈的模范夫妻「迫降 CP」玄彬与孙艺真，即便婚后生活低调，举手投足间仍满是甜蜜。21日，玄彬做客YouTube频道「妖精在炯」，不仅大方分享与妻子的心动时刻，更透露了未来想与孙艺真再次合作、挑战「闹翻夫妻」的愿望。

节目中，主持人郑在炯猜测两人在拍摄《爱的迫降》时已开始恋爱：「有的戏份好像不需要哭到那么凶，但两人的演技真的太深情了。当时我觉得『这绝对是爱，如果不爱是不可能演成那样的』。」对此，玄彬果断澄清：「不是的，是在《爱的迫降》结束后才开始的。」



玄彬回忆起两人的初次合作――电影《极智对决》，当时两人多是隔著萤幕对戏，实质相处时间并不多。玄彬：「虽然在同一时间开工，但都在不同的空间拍摄，除了吃饭或看监视器重播外，几乎碰不到面。」

他感性表示：「当时作为演员觉得有点遗憾，曾模糊地想过『如果以后能一起拍摄不同类型的作品，在同个空间合作、看著彼此的眼睛对戏就好了』，没想到那部作品就是《爱的迫降》。」



当被问到被孙艺真吸引的关键点时，玄彬给出了极致浪漫的回应：「没有特定的一个瞬间。感觉就像被水浸染一样，随著时间流逝，在合作过程中不断聊天交流，仿佛衣服被水慢慢浸湿一样，自然而然地爱上了。」他透露两人年纪相仿、出道经历相似，所以非常聊得来。



先前孙艺真曾表示愿意同玄彬三搭出演喜剧或动作片，玄彬在节目中也热烈回应：「我有合作意愿，但可能无法再拍像《爱的迫降》那样的作品了。」他笑著提议：「演一对突然闹翻的夫妻应该很有趣，或是像《史密斯任务》那样的作品。只要剧本有趣，再次合作一定很好玩。」



提到近期夫妻二人同时荣获「青龙电影奖」影帝、影后的殊荣，玄彬坦言看到妻子获奖比自己拿奖更开心。他心疼地表示：「孩子出生后我正在拍《哈尔滨》，艺真虽然很享受照顾孩子的过程，但我知道她一定也渴望演戏。 这次作品（《徵人启弑》）获得好成绩，让我觉得她这段时间的付出得到了很好的补偿。」



玄彬与孙艺真於 2022 年步入礼堂，目前育有一子。这场跨越银幕与现实的童话故事，在玄彬真挚的分享下，再次让粉丝们感受到了爱情最美好的模样。

