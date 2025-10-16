朴载范在乳癌慈善活动演唱〈MOMMAE〉被炎上！最终对争议道歉，韩网友：好失望、看来很委屈啊

今年《W Korea》主办的「LOVR YOUR W」慈善活动引来不少负面批评！

「LOVR YOUR W」是爲了提高女性对乳癌认识和宣传早期检查的重要性，从2006年开始每年都会举办的慈善活动。今年在15日举行，许多明星也出席活动，随著活动现场照公开，部分网友就提出问题称：「与活动宗旨不同，看起来像是艺人们喝酒联谊的社交派对」、「虽然是乳癌相关活动，但完全没看到粉红丝带，参加活动的艺人们看起来不是改善对乳癌的认识，而是在进行联谊。」



当天的活动上，朴载范表演自己的歌曲〈MOMMAE〉，有部分网友就指出这首歌描写女性身材的歌词与乳癌宣传活动的宗旨不符，引发负面的批评。《W Korea》原先在官方 IG 也上传现场表演影片，随著舆论迅速扩散，该影片在上传20分钟后就紧急删除。



今日朴载范通过 IG 限时动态写下：「在正式的乳癌宣传活动结束后，我理解之后的派对和演出都是爲了以好的宗旨和好的心情聚集到现场的人们准备的非正式部分，所以像平时一样进行了演出。如果乳癌患者看到我的演出后，感到不快或不舒服的话，我在此真诚的道歉。」他接著表示：「祈祷大家能身体健康、早日康复！我也在受伤的状态下，以好的心态无报酬地努力进行演出，希望外界不要误解或曲解我的这份心意。」



不过...这道歉文韩网友似乎不买单，纷纷表示：「艺人们不收钱去参加他们聚在一起吃喝玩乐的派对真是了不起啊...」、「虽然可能会觉得委屈，但如果要发那种程度的文章的话，就静静地待著吧」、「道歉文...有点」、「如果艺人们都是这种心态，那就更糟糕了」、「那封道歉信真的好失望啊」、「没有报酬地工作被骂了，看来很委屈啊」、「即使不是乳癌患者，那首歌也令人不舒服」、「无报酬参加名人联谊活动又怎么样」、「主办方和出演者都是问题啊」、「参加的时候不知道是乳癌活动吗」、「无报酬就…要知道活动的宗旨」等等。

