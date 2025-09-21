朴载范制作新男团刚亮相就被炎上！「全员比中指」遭韩网开骂：以为是小混混、第一印象就反感！

歌手朴载范（Jay Park）制作的新男团 LNGSHOT 揭开神秘面纱，但...还未出道就引发争议。

本月19日，朴载范在汉阳大学校庆展示华丽的表演，让现场气氛嗨到最高点。随后，朴载范打造的新男团 LNGSHOT 突然登场，率先公开新曲舞台，在组合讯息尚未公开的情况下，直接登上校庆舞台表演新曲，吸引观众们的视线。



表演结束后，朴载范在 IG 公开与 LNGSHOT 成员们的合照，并标注官方团体帐号，并写道：「我们的孩子们长得帅吧？虽然没有信心能卖得最好，但有自信能最帅气地做K-POP。」虽然出道前就展现舞台，给大众带来新鲜感，但公开的合照中朴载范和成员一起比中指，引发了争议。



韩网友纷纷在 the qoo（留言突破1000则）开骂：「第一印象就很让人反感」、「看来不是爱豆，只是嘻哈组合」、「想最帅气地做 K-POP 的话，手指要折起来...」、「真是糟糕透顶」、「这是什么风格啊」、「你觉得那个...帅吗？」、「还以为是小混混呢！不是爱豆啊」、「选了像朴载范一样的孩子」、「像中二病集团...爲什么第一次公开要那么做啊」、「爲什么初次见面就骂人」、「自由与不礼貌差别很大」等等。

引发热烈讨论后，朴载范也在 X（旧推特）发文：「以经有人讨厌我们了，看来这是个好迹象。」而 LNGSHOT 由 Louis、OHYUAL、WOOJIN、RYUL 四位成员组成，是朴载范在2022年成立的 MORE VISION 中首次推出的男团，以明年1月出到爲目标，正在加紧准备中。

We already have haters thats a great sign — JAY BUM PARK (@JAYBUMAOM) September 20, 2025

