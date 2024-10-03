十月回归的15组KPOP歌手团体！SEVENTEEN、CNBLUE、ITZY、aespa、BLACKPINK两位solo

看来十月KPOP粉丝们也会很忙很忙，而且快要年末啦～～～！

又到了「神仙打架」的季节，2024年10月也不例外，而且是最靠近年末能够累积成绩与人气的关键时刻，许多人气团体与歌手也纷纷选在这个月份亮相，你的本命是否也在其中呢？

▼10月4日 BLACKPINK Lisa：数位单曲〈Moonlit Floor〉



▼10月8日 朴载范：第六张正规专辑《THE ONE YOU WANTED》



▼10月10日 AB6IX：第九张迷你专辑《BORN LIKE THIS》



▼10月11日 BLACKPINK Jennie：单曲〈Mantra〉

▼10月14日 SEVENTEEN：第十二张迷你专辑《SPILL THE FEELS》，主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉。



CNBLUE：第十张迷你专辑《X》



Xdinary Heroes：第五张迷你专辑《LIVE and FALL》



▼10月15日 ITZY：第九张迷你专辑《GOLD》



KISS OF LIFE：第三张迷你专辑《Lose Yourself》



▼10月16日 Billlie：第五张迷你专辑《appendix: Of All We Have Lost》



▼10月21日 aespa：第五张迷你专辑《Whiplash》



ILLIT：第二张迷你专辑《I'll LIKE YOU》



▼10月23日 tripleS Visionary Vision：第一张迷你专辑《Performante》



▼10月30日 STAYC



▼10月底 THE BOYZ



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