十月回归的15组KPOP歌手团体！SEVENTEEN、CNBLUE、ITZY、aespa、BLACKPINK两位solo
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十月回归的15组KPOP歌手团体！SEVENTEEN、CNBLUE、ITZY、aespa、BLACKPINK两位solo

KPOP   2024年10月3日   星期四12:41   Mico  

（封面图源：FB@SEVENTEEN、ITZY、CNBLUE、Sony Music Entertainment Korea）

看来十月KPOP粉丝们也会很忙很忙，而且快要年末啦～～～！

又到了「神仙打架」的季节，2024年10月也不例外，而且是最靠近年末能够累积成绩与人气的关键时刻，许多人气团体与歌手也纷纷选在这个月份亮相，你的本命是否也在其中呢？

▼10月4日 BLACKPINK Lisa：数位单曲〈Moonlit Floor〉
（图源：Sony Music Entertainment Korea@Lisa）

▼10月8日 朴载范：第六张正规专辑《THE ONE YOU WANTED》
（图源：MORE VISION@朴载范）

▼10月10日 AB6IX：第九张迷你专辑《BORN LIKE THIS》
（图源：FB@AB6IX）

▼10月11日 BLACKPINK Jennie：单曲〈Mantra〉


▼10月14日 SEVENTEEN：第十二张迷你专辑《SPILL THE FEELS》，主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉。
（图源：FB@SEVENTEEN）

CNBLUE：第十张迷你专辑《X》
（图源：FB@CNBLUE）

Xdinary Heroes：第五张迷你专辑《LIVE and FALL》
（图源：FB@Xdinary Heroes）

▼10月15日 ITZY：第九张迷你专辑《GOLD》
（图源：FB@ITZY）

KISS OF LIFE：第三张迷你专辑《Lose Yourself》
（图源：FB@KISS OF LIFE）

▼10月16日 Billlie：第五张迷你专辑《appendix: Of All We Have Lost》
（图源：FB@Billlie）

▼10月21日 aespa：第五张迷你专辑《Whiplash》
（图源：FB@aespa）

ILLIT：第二张迷你专辑《I'll LIKE YOU》
（图源：FB@ILLIT）

▼10月23日 tripleS Visionary Vision：第一张迷你专辑《Performante》
（图源：X@tripleS official）

▼10月30日 STAYC
（图源：FB@STAYC）

▼10月底 THE BOYZ
（图源：FB@더보이즈(THE BOYZ) ）

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