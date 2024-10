十月回归的15组KPOP歌手团体！SEVENTEEN、CNBLUE、ITZY、aespa、BLACKPINK两位solo

看来十月KPOP粉丝们也会很忙很忙,而且快要年末啦~~~!

又到了「神仙打架」的季节,2024年10月也不例外,而且是最靠近年末能够累积成绩与人气的关键时刻,许多人气团体与歌手也纷纷选在这个月份亮相,你的本命是否也在其中呢?

▼10月4日 BLACKPINK Lisa:数位单曲〈Moonlit Floor〉



▼10月8日 朴载范:第六张正规专辑《THE ONE YOU WANTED》



▼10月10日 AB6IX:第九张迷你专辑《BORN LIKE THIS》



▼10月11日 BLACKPINK Jennie:单曲〈Mantra〉

▼10月14日 SEVENTEEN:第十二张迷你专辑《SPILL THE FEELS》,主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉。



CNBLUE:第十张迷你专辑《X》



Xdinary Heroes:第五张迷你专辑《LIVE and FALL》



▼10月15日 ITZY:第九张迷你专辑《GOLD》



KISS OF LIFE:第三张迷你专辑《Lose Yourself》



▼10月16日 Billlie:第五张迷你专辑《appendix: Of All We Have Lost》



▼10月21日 aespa:第五张迷你专辑《Whiplash》



ILLIT:第二张迷你专辑《I'll LIKE YOU》



▼10月23日 tripleS Visionary Vision:第一张迷你专辑《Performante》



▼10月30日 STAYC



▼10月底 THE BOYZ



