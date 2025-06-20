Jay Park朴载范竟和「台湾队长」陈杰宪合照！队长也转发：好扯！

Jay Park朴载范（或译朴宰范）昨19日在台湾举行世界巡演《2025 Jay Park World Tour [Serenades & Body Rolls]》台北站演出，结束后还有庆功派对，而官方发出的照片竟有他与「台湾队长」陈杰宪合照！

Jay Park巡演专属IG稍早发了张照片，照片是他在某家商店与陈杰宪代言台湾啤酒立牌的合照！还配合立牌和陈杰宪比心，更tag了陈杰宪的IG！台湾有篇Threads文笑说「？？？超好笑朴宰范追星喔」目前已破2万赞，底下网友热烈讨论「一时分不出谁是立牌」，也有不少人晒出自己也和陈杰宪立牌的合照！



Jay Park本人IG也转发了照片，陈杰宪也是！陈杰宪写下二字「好扯」还加上掩面emoji，大概很难猜想到竟有韩星会和他的立牌合照还特地发出来吧！



陈杰宪目前是台湾中华职棒统一7-ELEVEn狮队队长，也是去年夺冠的世界棒球12强赛（P12）中华队队长、今年世界棒球经典赛资格赛（WBCQ）中华队队长，十多年前身为夺冠的21U世界杯棒球赛中华队班底就小有名气，加入职棒后又因球技杰出加上是外貌出众的「杰尼狮」一员而广为球迷所知，去年12强赛一战成名，非球迷都认识他这名「台湾队长」！



知名韩星加上知名球星，这两位跨界又跨国「梦幻联动」，双方粉丝都难掩激动！从官方tag陈杰宪本人IG来看，不晓得Jay Park是不是察觉立牌上的人可能是大人物，查询后才拍照呢+？还是有其他渊源呢？双方粉丝都很好奇！

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