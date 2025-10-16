整座高雄都变BLIИK！BLACKPINK本周开唱粉红整个高雄，陈其迈蔡英文都沦陷XD

韩国女子天团BLACKPINK（Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa），本周末将二度来台湾高雄开唱，主办理想国Live Nation Taiwan与高雄市政府合作行销，欢迎BLACKPINK与全球BLIИK（BLINK，粉丝名）莅临。

理想国和高雄市政府合作，让六大地标，爱河、大港桥、高雄港旅运中心、高雄流行音乐中心、高雄火车站及美丽岛捷运站，通通亮起粉红色灯光，用BLACKPINK的粉红色垄罩整座高雄城。网友都感受高雄市府行销的用心，马上引发热门话题。



有趣的是，市长陈其迈把自己头贴的黑头发都染粉红色了！连前总统蔡英文也跟进！当有网友问陈其迈怎么没染眉毛，他回应：「眉毛BLACK头发PINK」，完美呈现应援色！现任总统赖清德也被网友P图，他搞笑回应自己的动图「蛤」。



BLACKPINK此次巡回演出「BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN KAOHSIUNG」就在本周10月18日与19日於高雄世运主场馆开唱，因BLACKPINK到访高雄的BLIИK可别错过各大粉红地标打卡了！最后附上〈JUMP〉！



