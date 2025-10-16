金裕贞「觉醒恶女基因」！全新韩剧《亲爱的X》揭开人性地狱篇章，黑化演技大爆发～

「国民妹妹：金裕贞，彻底黑化了」——TVING 全新韩剧《亲爱的X》公开「毁灭版」主海报，揭开隐藏著恶魔本性的金裕贞全新形象。

《亲爱的X》是一部毁灭系爱情悬疑剧，讲述为了逃离地狱、登上权力巅峰而戴上假面生存的女人「白雅真」（金裕贞 饰），以及被她残酷践踏的「X们」的故事，由金裕贞、金永大、金度勋、李烈音主演。



在海报中，白雅真以冷冽的眼神与诡异的微笑散发出紧张感。上头写著一句话：「若人生从地狱开始，那还不如主动成为怪物，不是吗？」预告了她的危险气息。



预告片从一场揭露白雅真真面目的访谈开场，「白雅真那家伙，真是恶毒至极」的旁白响起，回忆起与她共度学生时代的女人声音中，夹杂著无法掩饰的愤怒与恐惧。



白雅真为达目的，不惜换上不同的假面、毫不犹豫地利用他人。影片最后，她低声宣告：「我要爬到谁也不能轻视我的高处。」彻底展现她危险的野心。



该剧改编自同名网漫，由《Sweet Home》、《阳光先生》、《孤单又灿烂的神－鬼怪》、《太阳的后裔》等名导李应福携手细腻导演朴昭贤共同执导。剧本则由曾获2018年KBS短篇剧本公募最优秀奖的崔子元，与原作网漫作者潘志澐共同执笔，预计将最大化展现类型片的快感。

《亲爱的X》将於11月6日在TVING上线播出。



