罗PD和《豆豆笑笑》李光洙、金宇彬、都敬秀一起拍画报！获得超高评价，韩网友：罗暎锡爲什么这么帅 XD

tvN新综艺《豆豆笑笑》即将在本月17日播出，除了海报、预告作为宣传外，李光洙、金宇彬、本部长都敬秀（D.O.）和罗PD也一起拍摄画报啦！（好想看这个拍摄幕后花絮啊 XD

《豆豆笑笑》讲述在《豆豆饭饭》中成功完成任务的 KKPP 食品代表理事李光洙、监察金宇彬、本部长都敬秀（D.O.）以探索公司发展的洞察力爲目的，前往墨西哥海外探访的故事。杂志《Singles》今日（15日）公开李光洙、金宇彬、都敬秀和他们的总公司 egg is coming 罗暎锡 PD一起拍摄的11月画报。



公开的画报中，有展现各自魅力的个人照和四个人聚在一起的团体照。对於这组画报的评价也很高，韩网友纷纷留言：「罗暎锡爲什么这么帅」、「都敬秀少年美是什么啊！像刚出道的时候」、「罗暎锡爲什么拍得这么好呢」、「金宇彬脸型绝了」、「不是..罗PD怎么这么上镜啊」、「感觉十五夜拍了幕后花絮，好期待啊」、「是家庭画报吗」、「拍摄现场应该很搞笑吧」、「还挺像样的，所以变成King了」、「罗暎锡问我爲什么要拍呢，结果拍得很好，真是无语 哈哈」等等。



采访中，罗PD表示：「随著衍生节目的延续，世界观正在不断扩张。这次以『海外探访』爲主题，出演者们比预想的更自然地投入到各自的角色中，让人留下深刻的印象。」谈到在墨西哥的拍摄经历，大家说：「与热情洋溢的形象不同，我们感受到温暖又亲切的气氛，在当地人的欢迎和关怀下，获得了超越普通旅行的难忘经验。」对於《豆豆笑笑》的看点？罗PD说：「虽然三人关系很亲密，但随著地位变化产生微妙的矛盾与转变才是核心，他们的化学效应来自於对彼此的自然关怀和关系。」



