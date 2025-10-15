【韩网热门】这些广告真的有必要请明星代言吗？ 乱花钱 vs 效果超夸张

明星们已经深入到韩国广告界的各大领域，从吃穿住行到教育、医疗，几乎所有的广告中都能见到他们的身影。日前theqoo上有网友提出了疑问：有些广告真的有必要请明星吗？

国宝级演员元斌代言火锅：元斌？ 火锅？ 不会有人是因为元斌才去吃火锅的吧？



张娜拉、河智苑代言提拉美容仪：河智苑一看就是靠规律的运动打造的健康形象，而张娜拉又是童颜代表人物，居然代言提拉美容仪???



国民银行aespa、第一银行安俞真、友利银行张员瑛、新韩银行车银优：银行广告为什么一定要用艺人啊？？ 有很多人是因为明星代言才选银行的吗？ 心思应该用在改善app功能上啊......



刘在锡代言国小教育机构：虽然刘在锡也是家长，但是和国小教育机构有什么关系？ 难道是为了利用国民mc的形象提升品牌知名度？



马东石代言深度睡眠床垫：嗯??? 马东石？？ 床垫？？



韩国网友评论：

1. 银行真的让人无法理解，粉丝当了银行客户又不会多拿利息，有什么意义

2. 银行主要是为了抓学生族群吧。 其实很多人社会新人时期开的第一家银行帐户，后来就一直沿用最常用的银行了

3. 哈哈，就连一些小IG网红开团购大家都买爆，更别说偶像代言了

4. 这种广告太多了，最后花费还不是转嫁到消费者身上

5. 我最近看到足球选手代言隐形眼镜时，整个傻眼

6. 我们国家真的是「演艺人王国」

7. 企业最在意的就是钱，肯花钱一定有原因。 我公司也有请艺人代言，老实说广告效果超好

8. 其实我能理解银行。 国中时期因为防弹少年团的联名卡，我开了人生第一个KB帐户（笑），朋友们也都一样，结果一直沿用到现在。 广告真的有用

9. 大家说银行广告没意义，但其实相反。 《韩国经济》报导过「BTS储蓄」六个月就开了27万个帐户，有效到爆。 因为一旦开户就不太会换银行

10. 我最爱的偶像代言我也会更关注耶，艺人影响力真的不小

11. 企业又不是傻子，花钱请名人代言总比没人看的广告好，至少有人会注意到

12. 我最不懂的是会计软件，那种公司也要找代言人

13. 这领域广告王应该是减肥保健食品

14. 美容仪器还能理解，但像马桶盖或卫浴这种根本看不到产品，只拍艺人表情的广告就很莫名其妙

15. 马东石代言那个睡眠床垫广告我觉得超有创意，他一拳把人打昏=超好睡

16. 比起其他国家，韩国的艺人广告真的特别多。 因为找艺人比自己绞尽脑汁想创意简单多了

17. 如果是有小孩的艺人拍儿童教材广告我能理解，但没结婚没孩子的来拍就觉得怪怪的

18. 别乱讲啦，这些都是有根据的。 银行找偶像是为了吸引年轻世代，像元斌、刘在锡、马东石这些人除了知名度，还有「信赖感」。 这就是为什么要用他们

19. 不找艺人就没曝光啊，有名的艺人拍就算不熟悉产品，也会给人一种信任感

20. 主要是形象跟知名度提升。 像教育机构如果没找刘在锡，根本没这么有名。 但相对的，若艺人出事，企业也得付违约金。 这些都代表企业在借用艺人的形象价值

21. 之前银行请Wanna One代言，新客跟卡发量暴增，效果超明显

22. 我看某家火锅店请演员代言才知道那品牌，结果真的去吃了

23. 别乱花代言费，降价比较实在吧......

24. 平价咖啡请代言人真的没必要

原文： https://theqoo.net/square/3951521175

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻