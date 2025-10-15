SEVENTEEN将与Disney+合作，推出「出道十周年」纪录片：从自制偶像到超级巨星的10年感动公开

人气男团 SEVENTEEN 迎来出道10周年，将与全球串流平台Disney+携手推出纪录片系列《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》，预计在11月7日透过Disney+在全球首播，令粉丝们相当期待！

《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》将收录吸引超过103万7000名观众参与的演唱会「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」华丽舞台、专为粉丝准备的《2025 SVT 9TH FAN MEETING》粉丝见面会，以及展现热血重生过程的正规五辑《HAPPY BURSTDAY》制作花絮，真实呈现SEVENTEEN一路走来的真挚旅程。该系列共4集，将於每周五更新新的一集与全球观众见面。





公开的预告片浓缩呈现了从「自制偶像」出发，成长为「超级偶像（Super Idol）」的SEVENTEEN十年历程，令人热血沸腾、感动不已。成员们在影片中说出的「我们能走到哪里呢」、「为了CARAT（粉丝名）」等话语，更让人期待他们从未公开过的真实心声。



迎来10周年的SEVENTEEN，今年透过多样的内容与粉丝互动。6月在Weverse上推出的《NANA民宿 with SEVENTEEN》完整版，於首集上架当日就刷新了Weverse SEVENTEEN社群媒体最高观看纪录。该节目除了在韩国的TVING与Disney+播出外，更透过海外五大平台於78个国家及地区上线。



此外，在发行第5张正规专辑前公开的团队授戒仪式《SEVENTEEN NEW RINGS CEREMONY : SEVENTEEN WILL CHALLENGE ETERNITY》展现了成员们「挑战永恒」的决心，留下深刻余韵。而被誉为「K-pop界无限挑战」的自制节目《GOING SEVENTEEN》，最近也诞生了第27支破千万观看的集数，再次证明其不变的超高话题度。



SEVENTEEN也将透过「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」持续展现「全球顶级艺人」的风范。此前他们在仁川与香港仅举行4场演唱会便吸引超过12万6600名观众，目前正移师美国展开巡演。演出从当地时间11日的塔科马（Tacoma）开跑，接著将於16至17日洛杉矶、21至22日奥斯汀、26至27日日出市（Sunrise）、29至30日华盛顿D.C.举行。

