《换乘恋爱4》火药味十足超精彩！敏京见前任被邀约立刻摆臭脸，智贤高调调情掀战火

「恋综天花板」《换乘恋爱4》刚开播便掀起热议，除了素人们颜值获封历代最强、主持人李龙真拍心口大赞「最有魅力」，制作团队更透露开拍前见过超过一千名参演者，八位男女嘉宾可谓千中选一！在一众分手CP上演甜虐修罗场之前，今天先看看以下六大必看亮点，香港观众即可到Viu紧贴进度。

1.参加者撞样韩星

《换乘恋爱》系到来到第四季，本季集结郭敏京、成伯贤（演员）、朴智贤（演员）、赵有植（舞者）、郭敏京、崔允宁、金宇珍、洪智妍和郑元奎（韩医），其中不少参加者获网友大赞高颜值：如洪智妍撞脸演员林智妍、郭敏京与赵怡贤相似、朴智贤被指是李伊和李圣经的明星脸组合，崔允宁则甚有IVE安宥真的影子，加上男嘉宾身高超过一米八，难怪网友直指本季有看头，当中智贤更突围而出极圈粉：「最喜欢智贤，有一股傻瓜美女感」、「好喜欢智贤，她好有趣」，看来甚有潜力成为本季爆红新星！





2.公开第一对前任组合 网友直呼：不喜欢！

《换乘恋爱4》於第三集公开了第一对前任情侣，主人公正是恋爱7年（韩国计法为九年）、3个月前分手的赵有植和郭敏京！两人就读艺术高中时结缘，郭敏京忆述：「我一入学的时候，朋友都说戏剧科有一个超帅的哥哥，当时他在踢足球，朋友都在栏杆上看他，但我对他不感兴趣；后来他从戏剧科转到舞蹈科，有一天我们一起去首尔上课，他请所有人吃辣炒年糕，我跟朋友说他人很好。」



赵有植也对拥有小巧可爱魅力的郭敏京一见钟情，渐渐地两人谈起秘密的高中恋爱；可是赵有植的舞者工作越来越忙，连交往纪念都无法见面，郭敏京难过表示：「我们时隔两周才见面，但他看起来很累，他就趴著睡了，但我觉得这是非常珍贵的时间。」两人渐行渐远最终分手，不过也因为交往时间太长，难以轻易投入下一段感情，特别是郭敏京在第三、四集不时表现出的微妙的嫉妒，都被网友直指不讨好：「不喜欢+1」、「发现前男友红，自己没有人投票，就开始不爽」、「后来跟元奎约会成功才笑了」、「拜托其他男生把她带走」。





3.傻瓜美女朴智贤主动调情

朴智贤在第一集刚登场便因为亮丽外形引发关注，她从一开始就积极地对赵有植表示好感，不但多次指出自己与对方性格相似，第二日更直接表示想与男方衬出情侣装：「你待会出门会穿甚么？我打算配合你的衣服穿，我可以穿针织衫配裙吗？上身穿灰色，下身穿白色。」在女性指定约会中，朴智贤选择了赵有植，两人用餐后不断交谈互相了解，赵有植自然地与朴智贤发生肢体接触，朴智贤则调情大赞：「帅气！（赞自己吗？）只有你。」看得主持人纷纷叫好，观众也直指两人是门面担当，画面令人赏心悦目！





4. 洪智妍、郑元奎CP配

在第一次约会中，洪智妍选择了郑元奎，然而她从一开始便展现出对元奎的好感，不但主动帮忙洗碗，又直言第一晚四处寻找男方提出约会请求；两人在西餐厅吃饭后散步，郑元奎认为两人变得更了解对方：「离开之后很自然地边聊边走，感觉比较放松；虽然说好了讲半语，但她直接叫我oppa，那时候感觉突然变熟了。」洪智妍也毫不掩饰自己的心动：「明天早上要吃麦片吗？两个人，对到眼就一起去冰箱。」



5.成伯贤、崔允宁的发展？

节目播出初期，不少观众猜测成伯贤和崔允宁是前度关系，尽管当时两人未有太多接触，但是成伯贤从第二天起便一直向崔允宁的发送内心短信。在第三天的保龄球约会中，他教女方打保龄球时表现出亲近的样子，两人也找到了喜欢看展览的共同点；在后续的个人采访中，成崔CP亦提到彼此的好感不断上升！

6.客席嘉宾够吸引

《换乘恋爱4》每集均会请来不同客席嘉宾，首两集先有演员南润寿，最新一集则邀请了大势男团BOYNEXTDOOR成员明宰铉和成淏，看到偶像害羞的模样，都让粉丝心动不已：「宰铉像我一样一直姨母笑」、「他们害羞的样子演活了我」，令人更期待接下来的演出嘉宾。



新参加者朴贤智在第四集加入《换乘恋爱4》，到底她的出现会否打破平衡？就要到Viu准时收看节目了！（逢星期四深夜上线）



