【韩网热门】泫雅屡遭质疑「怀孕」，最新IG让人心疼：「减肥才是答案！吃太多了，该回到骨感身材！」

歌手泫雅15岁作为Wonder Girl成员出道，身高164cm的她在出道初期体重只有43.1kg，属於同年龄女性中5%的瘦子。 她曾在节目中透露，从前为了维持骨感身材，经常一天只靠一片海苔饭卷硬撑消化行程，26岁后健康状态已经非常糟糕。

一年前泫雅宣布结婚，不再极端减肥、自然地恢复了健康体型，却因此屡遭质疑「怀孕」，即便发布声明否认，仍无法阻止媒体在长达一年多的时间里使用相关标题。 不仅媒体，很多网友也在最近的舞台表演影片下留言表示：泫雅身材圆润后舞蹈动作变得迟钝，只剩可爱、失去了妖艳性感的色气，对於她放弃身材管理感到失望。





经历超过一年的「身材指责」后，泫雅近日通过IG分享多张骨感时期照片，留言说：「减肥才是答案」、「泫雅啊，你最近吃太多了（哭）打起精神，开始狠狠减肥吧！你以前不是很喜欢骨感身材吗？ 再试一次吧！」原PO认为，泫雅因为艺人身份、大众对骨感身材的期许、对她目前身材的批评而承受巨大压力，所以虽然一度为了变得幸福而「放下束身衣」，如今却迫於大众的视线，不得不再次穿回来。





与此同时，很多粉丝在泫雅IG留言，表示无论身材如何都希望她幸福：「现在比骨感时期更美」「我们不是像洋娃娃一样能永远保持相同模样，身体有时会变得消瘦、有时又会变得丰盈。 最重要的是，希望姊姊能一直快乐健康地生活，因为幸福的女人才是最美丽的女人」「泫雅一直都很漂亮，从出道以来就被骂得很惨，真的不可以！她是K-POP的先驱之一，职业生涯很长，很多现在的偶像是受她影响而选择这一职业。 泫雅很美，真正的粉丝会一直爱你，请继续闪耀、幸福下去」。



韩国网友评论：

1. 很可爱耶？ kk长肉也非常可爱

2. 变圆润的模样看起来很好，健康又漂亮

3. 以前总是那么瘦，以为她天生体质就是那样，原来是活动期间一直维持饥饿状态啊ᅲᅲᅲ

4. 不是一条海苔饭卷，而是只有一片，怎么能撑过一天啊，太疯狂了

5. 已婚女艺人只要稍微胖一点，就被猜是不是怀孕，真的超没礼貌，这是全世界的共通问题

6. 拍〈Flower〉MV跳舞时晕倒很多次... 结果又因为被骂而开始减肥、放弃健康，唉

7. 她以前曾经下了舞台就昏倒..... ᅲᅲ那些说什么「以前比较好看」的人，大概一张专辑都没买过吧...

8. 其实看她出道前照片就知道，她并不是天生骨感的类型，而是靠自我管理。 泫雅现在三十多岁了，怎么可能一直维持骨感身材啊

9. 虽然我不是泫雅粉，但她现在也很漂亮。 照片和影片看起来是这样，实际上应该还是很瘦。 希望她不要因那些批评而感到压力

10. 其实问题不是身材，而是舞台表现没有诚意

11. 泫雅的IG上真的有很多恶评... 能撑下来真的很了不起

12. 虽然想说「无需减肥、幸福生活就好」，但站在艺人的立场，情况又不一样。 如果变胖后唱片、广告等成绩不好，肯定很辛苦。 这社会似乎还没准备好接受稍微肉感的女偶像。 所以就算有很多人留言为她加油，也不代表销量会上升，甚至可能连维持都困难。 所以偶像们才会拼命减肥。 既然她已决定，希望能健康地减肥，不要太勉强ᅲᅲᅲ

12. 希望她做出让自己幸福的选择。

出处：https://theqoo.net/hot/3950326943

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻