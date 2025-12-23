甜藏心机！金宇彬、申敏儿「亿元婚礼回礼」曝光，宾客惊：满满都是她，这很「申敏儿」

韩娱圈神仙眷侣金宇彬与申敏儿於本月20日举行浪漫婚礼，虽然仪式低调不公开，但现场流出的小细节却甜翻全网！尤其给宾客的回礼曝光后，立刻引发热议——「这很他们自己」，不铺张、不卖弄，但一出手就让人印象深刻。

两人在婚礼当天送给宾客的回礼，法国精品美妆品牌兰蔻（Lancôme）系列产品，准备数量多达数百份，整体传出金额逼近「亿元等级」。 不过比起「有多贵」，礼盒没有另附卡片或婚礼标语，仅以品牌原装包装送出，但宾客一收到，瞬间浮现的正是申敏儿优雅自信的形象——她今年四月才刚官宣成为兰蔻代言人，一袭黑裙搭配经典红唇的画报，妆容干净、气质优雅，被赞「完全就是兰蔻本人」，完美诠释品牌优雅格调。 这次婚礼回礼，也延续了同样的风格——没有花俏桥段、没有刻意感谢词，而是把自己长年经营的形象，直接当作心意送给宾客，彷佛低调诉说：「将我长年累积的信赖，分享给珍贵的你们。」难怪不少人笑说：「连回礼都很申敏儿。」



先前负责婚纱拍摄的团队也曾分享两人私下的模样。 工作人员透露，拍摄当天正好下著初雪，现场所有人都能感受到这对新人满满的幸福氛围。 团队形容申敏儿是「始终重情重义的演员」，而金宇彬则像是「把痛苦转化为感恩的人」。 当申敏儿穿著婚纱走下来时，金宇彬看著她的眼神，「完全就是新郎本人没错」。



此外，宾客孔敏贞（孔敏晶）还通过自己的Instagram公开照片，并写下：「幸福吧，姐姐，一辈子。」照片是婚礼上的菜单，上面有申敏儿与金宇彬亲手绘制的插画与手写文字，充满温度与巧思。这对新人还亲自设计结婚喜帖，展现出与众不同的好品味与用心。孔敏贞与申敏儿曾在电视剧《海岸村恰恰恰》 中饰演挚友，两人因戏结缘，私下也累积了深厚的友情。



虽然婚礼以非公开方式、安静落幕，但从回礼这个最后的小细节，依然能看出两人的个性——不为了展示而展示，而是留下值得被记住的温度。 比起炫耀身分，他们选择用信任说话。 金宇彬与申敏儿的婚礼，也就这样，从头到尾都「很他们」。

