TWICE成为K-pop女团首组登上「维多利亚的秘密时尚秀2025」的表演嘉宾，引爆全球瞩目！

人气女团 TWICE 将以表演嘉宾的身份，登上全球瞩目的时尚盛典「维多利亚的秘密时尚秀2025」（Victoria's Secret Fashion Show 2025）演出，预计於当地时间15日在纽约举行。

「维多利亚的秘密时尚秀」是自1990年起於美国举办的全球性时尚活动，由世界级超模以「天使（Angels）」身份走秀，堪称引领时尚文化的象徵性秀场。

本次时尚秀的表演名单中，除了TWICE之外，还包括美国嘻哈女王蜜西・艾莉特（Missy Elliott）、美国歌手麦狄森・碧儿（Madison Beer）、拉丁天后卡萝姬（Karol G）等重量级女性艺人。



TWICE将与这些全球顶尖女艺人并肩登台，成为首支踏上《维密》伸展台的K-pop女团，并以最高水准的舞台表演点燃现场气氛。值得一提的是，TWICE今年迎来出道10周年，并於10日发行特别专辑《TEN: The Story Goes On》及主打歌〈ME+YOU〉。



目前，她们正在进行第六次世界巡演「THIS IS FOR」，该巡演於7月在仁川开跑，规模达42个地区、共63场，是TWICE历来最大规模的巡演。另外，TWICE 将於18日，在首尔高丽大学化汀体育馆举办官方粉丝见面会「10VE UNIVERSE」，与粉丝共度特别的幸福时光。





