李到晛与《德鲁纳酒店》团队再聚首！新剧《银河大酒店》确定合作《机医》申始雅、李洙赫令人期待

Netflix 今天（13日）宣布洪氏姊妹《德鲁纳酒店》续作、全新影集《银河大酒店》确定制作，主演阵容包括李到晛、申始雅、李洙赫与李琇仙，新鲜组合令人相当期待。



《银河大酒店》以一间安抚亡灵的酒店为背景，讲述新上任的社长与一位不怕鬼、性格大胆的人类酒店经理相遇后，展开的神秘浪漫奇幻故事。



剧情围绕在一间以抚慰亡灵、并以「全球最高级服务」自豪的慰灵酒店「银河大酒店」，当酒店社长神秘失踪后所发生的一连串事件。

本剧由《德鲁纳酒店》、《主君的太阳》、《还魂》等作品的编剧「洪氏姊妹」执笔，再次展现她们独特的角色塑造与世界观，并与吴忠焕导演再次合作，执导过《当你沉睡时》、《黑话律师》、《无人岛的DIVA》等多部热门作品，展现细腻而富有情感的风格。



PS：洪氏姊妹与吴忠焕导演继2019年tvN《德鲁纳酒店》后再度联手。李到晛曾在《德鲁纳酒店》中饰演「高清明」，与张满月（IU饰）有段深情纠葛的过往。

这次李到晛从《德鲁纳》配角升为主角，并以退伍后首部作品回归，化身为「银河大酒店」的新任社长「银河」，是一位拥有神秘过去与冷峻个性的男人。



申始雅饰演酒店经理「尚顺」，是全体员工中唯一的人类。她以强烈的职业精神管理顾客，并展现出与鬼魂也能打成一片的「阴间亲和力」。



李洙赫则饰演清除恶鬼残留的死神「白基」，是一个拥有自由奔放魅力的角色。李琇仙饰演充满阴郁与危险气息的神秘女子「石山」，她曾在《家族计划》中饰演裴斗娜的女儿。





