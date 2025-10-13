李帝勋主演复仇爽剧《模范的士3》开播在即！回顾前两季真人真事案件：N号房事件、胜利夜店等！

2025年让人最期待的韩剧之一《模范的士3》（模范计程车3）即将在11月21日强势回归啦！

由金道奇（李帝勋 饰）领军的地下秘密计程车公司「彩虹运输」替一群无法受到法律保护而满腹冤屈的受害者们找回公理。前两季之所以能获得超高收视和评价，关键就在於剧集大胆触及韩国社会最黑暗的角落，将一桩桩真实发生的社会事件搬上萤幕。在第三季开播前，就一起来回顾前两季有哪些是改编自真实案件。



第一季：揭开韩国社会最痛的伤疤



赵斗淳事件

第一季以赵度哲刑满释放事件为开头，这是以「赵斗淳」为原型。2008年赵斗淳在厕所用极其残忍的手段强奸一个8岁幼童，最后判处12年有期徒刑，许多韩国人民并不满意这个判决结果。剧中，金道奇让犯人「从此消失」，虽然只是虚构情节，却让无数观众在萤幕前获得一丝慰藉。



郑南奎事件（剧中为杀害金道奇的凶手）

2004年1月到2006年4月期间，郑南奎谋杀了14名无辜的受害者。他在解释犯案动机时说：「就像抽烟一样，产生了杀人的冲动。」甚至还说：「对受害者和家属，没有一丝内疚，相反地很快乐。」剧中，杀害金道奇的凶手穿著红色外套、帽子，都和郑南奎一样。



新安郡盐田奴隶事件（剧中为玛利亚＆酱料工厂事件）

2014年两名无家可归的身障人士，他们以一万韩元被卖给拥有盐田（在新安郡离岛）的农民。他们在盐田无薪工作14个小时，如果他们没有工作，他们会被铁棍或木棍殴打，虽然企图逃跑，但都失败了，最后是其中一名写信给他在首尔的母亲，母亲向警方报警，他们才被救出来。剧中，3级智能障碍玛利亚被卖到酱料工厂，被老板监禁在冷冻库里、头浸在酱料里、用热水泼醒等。



WeDisk梁振浩会长事件（剧中为朴良真事件）

韩国未来技术兼网路硬碟公司 WeDisk 的梁振浩会长暴力影片在2015年拍摄，曝光於2018年。因为离职的工在网路上留言表达对公司的不满，结果梁振浩通过ip追踪到该员工，事件曝光后，众多员工也暴露他的恶行。这集播出后，原型人物公司前职员还发文：「因为太真实，看的时候浑身起鸡皮疙瘩。」



N号房事件

作案人通过 Telegram 上建立多个聊天室，对女性进行性威胁得来的资料、相片、影片等发布在聊天室中，受害者从成年女性到国小幼童都有，即使主谋被判刑，备份影片仍在网路上流传。剧中，安高恩看见亲姐姐的影片在 YouData 的网站出现，虽然最后有删除影片，但对受害者和家属的伤害是永远的。



第二季：从海外诈骗到邪教组织，议题更多元



越南诈骗杀人案（剧中李东宰失踪案）

第二季以近年最热门也最可怕的社会议题「海外工作诈骗」开场，这让人联想到掀起热议的柬埔寨KK园区、缅甸诈骗集团，但真正影射的案件是2015年的「芭达雅杀人事件」。剧中，李东载被骗赴海外工作，遭诈骗集团囚禁暴力殴打，要他们开发网路非法赌博程式，而现实中的受害者林东俊最终被殴打致死，再也无法回家 ㅠㅠㅠㅠ



新天地教会（剧中纯白教会）

本季还触及韩国邪教问题，影射在2020年疫情期间成为超级传播者的「新天地教会」，当时新天地教会不仅不配合政府防疫调查，还要求信徒在密闭空间聚会时不得戴口罩，最终导致疫情大规模扩散。剧中，呈现邪教「纯白教会」教主玉朱万如何利用人们的脆弱，以治病为名骗取金钱，甚至阻止信徒就医。



医疗事故之幽灵医生（剧中韩秀莲医疗事故案）

在整形风气盛行的韩国，有些诊所真的会找「幽灵医师」代为执刀。这是改编自2016年的权大熙事件，一名24岁男性患者在削骨手术中死亡，事后发现主治医师只站了10分钟就离开，由其他人接手手术。剧中，黑心医院的院长安英淑专找独居老人、社会弱势做手术，藉此诈骗政府高额补贴医疗费用，还会吸收无照医师替病患开刀。



Burning Sun事件（剧中Black Sun事件）

「Black Sun事件」很明显原型即是「Burning Sun事件」（胜利夜店事件）。剧中直接还原夜店LOGO、香槟套餐、偶像歌手、贵妇投资人、总警、性交易活动， Victor 还说了一句「韩国法律烂透了，所以我爱韩国」。过去胜利、郑俊英、崔钟训等人参与的「郑俊英群组」中，胜利说过：「像X般的韩国法律，所以我才爱。」嘲弄公共权力的发言原封不动描绘出来。



第三季：全新的故事，同样的正义



第三季「彩虹运输」李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝原班人马回归，更令人惊喜的是，香港 MIRROR 成员吕爵安（Edan）也将首度参演韩剧，还友尹施允、申柱焕、张娜拉和日本国民演员竹中直人、笠松将客串亮相。虽然第三季会改编哪些真实事件目前还是谜，但可以确定的是「彩虹运输」将继续为满腹冤屈的受害者们发声，用他们的方式实现正义。



如果你还没看过《模范的士》前两季，现在正是最好的时机，可以在 Viu 上可以重温第一、二季的精彩内容。如果你已经是忠实观众，那么绝对不能错过第三季！《模范的士3》即将在 Viu 独家播出，敬请期待。



