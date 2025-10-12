BLACKPINK Jisoo发力音乐领域！新歌联手ZAYN〈EYES CLOSED〉MV两天破1600万点阅，神秘剪影暗示下一波合作

BLACKPINK成员多次与国际知名艺人合作、屡屡引爆关注，再次透过成员Jisoo展现其全球影响力。 近日，Jisoo携手英国男团一世代（One Direction）前成员ZAYN，推出全新单曲〈EYES CLOSED〉，强势展开个人活动。

这次合作被誉为继ROSÉ与Bruno Mars的〈APT.〉、JENNIE与Doja Cat、LISA与Maroon 5之后的又一次梦幻级组合。 歌曲仅公开两天，MV在YouTube的观看次数已突破1600万，展现惊人热度。



ZAYN曾凭〈PILLOW TALK〉拿下Billboard Hot 100冠军，是公认的世界级巨星。 在新曲MV中，Jisoo还与四位仅以背影现身的神秘剪影一同入镜，引发外界热议。



粉丝们纷纷猜测，这四位神秘人可能是预告Jisoo下一波合作对象，目前社群平台上呼声最高的候选人包括Sam Smith、Bad Bunny、Sombr及Charli XCX等。

Bad Bunny（痞坏兔）是拉丁Hip-Hop音乐代表，曾获葛莱美奖肯定; Sam Smith与Charli XCX皆是多次举办大型来韩公演、深受韩国粉丝喜爱的英国顶级流行歌手; 而新世代音乐人Sombr则以细腻情感和独特音乐风格备受瞩目。

随著与ZAYN合作的〈EYES CLOSED〉打响头炮，Jisoo的国际合作企划即便仍在推测阶段，已令全球流行乐坛为之震动，粉丝也对超豪华阵容表达期待。



此前，BLACKPINK成员与国际巨星的合作均获得巨大成功，包括ROSÉ与Bruno Mars合作的〈APT.〉夺下MTV音乐录影带大奖「年度歌曲」，LISA与Doja Cat、Maroon 5合作的〈BORN AGAIN〉〈Priceless〉等屡登热榜，Jennie则与美国饶舌歌手Doechii合作推出〈ExtraL〉。 如今Jisoo与ZAYN的合作，也引起关注能否延续BLACKPINK成员「联名即爆红」的神话。



