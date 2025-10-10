崔宇植＆庭沼珉主演《宇宙Merry Me》导演立下收视公约！如果超过15％，两人就二搭！

由崔宇植＆庭沼珉主演的《宇宙MARRY ME?》将在今晚首播，海外观众可以通过 Disney+ 观看！

《宇宙MARRY ME?》讲述为了死守「豪华新婚房」大奖的两位男女展开甜蜜又惊险的90天「假结婚」的浪漫喜剧。由《又，吴海英》、《Beauty Inside》、《恋慕》等作品展现细腻的宋贤旭导演，与《心怀叵测的恢单女》、《警校菜鸟》的李荷娜编剧合作，让许多观众都相当期待！



制作发布会上，演员们异口同声地表示，因爲对导演的信任才决定出演。庭沼珉说：「看了《又，吴海英》后，我对导演充满期待和信任，觉得和宇植演员合作的话，应该会拍得很开心。」崔宇植也表示：「因爲喜欢《又，吴海英》，所以想和导演合作，感觉和一起合作的演员们在现场应该会很开心，所以决定出演，我这次是以去游乐园的心情拍摄的。」



当被问及此次作品的目标收视率时，宋贤旭导演说：「到目前爲止，我在拍作品时从未超过15%，我的目标是超过15%，如果收视率超过这个水平的话，应该能看到崔宇植和庭沼珉的新作品吧。」暗示了第二季 XD

而崔宇植也说这是继《那年，我们的夏天》后时隔3年回归SBS，表示也会以15%爲目标。结果...主持人说：「最近收视率15%的话不容易！」崔宇植又改口：「希望收视率能超过10%。」庭沼珉则说：「我是8%！」希望收视可以大发啦！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻