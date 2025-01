想念台湾星光的热情，VIXX LEO、KEN接力袭台

因为想念台湾的星光们的热情,所以韩国男团VIXX成员LEO与KEN在2025一开年就赶紧来和大家相见,两人分别要在本周六(11日)以及过完农历年的2月16日,接力来台会粉丝,除了带来精彩演出,更祭出丰富的粉丝福利,证明VIXX对台湾星光的重视。

来台前LEO先对台湾星光们喊话,除了想要去最喜欢的餐厅吃饭,更期待与台湾粉丝分享演出中的每一刻,并许下「希望在新的一年,能透过更加丰富多样的模样,以及新颖的活动与大家见面」的心愿,他也透露跨年时与话剧《TEBAS LAND》和粉丝们愉快的度过了去年的最后一天,工作结束后也和家人朋友相聚度过了舒服的时间。「2025 LEO FAN CONCERT [TAKE 운] IN TAIPEI」将於本周六(11日)在台北登场。



而KEN的「2025 KEN FAN CONCERT : WONDER LAND IN TAIPEI」则定於2月16日(日)举行,问KEN跨年的时候做些什么,他回答自己边吃美食边读剧本,笑称「过得非常认真」,此外也许愿「希望在新的一年里成为所有人都想看到的艺人!只要能因为我得到哪怕一点点"爱"的感情和"幸福"和"安慰"就足够了!」,至於想对台湾的星光说什么,他喊话「 想在台北和粉丝们近距离互动呜,想听他们说话~让他们开心!」而KEN也预告此次演出将以梦幻主题打造高完成度舞台,并以细腻的音乐感性和歌唱实力征服粉丝。并透露2025新年计划包含音乐剧、专辑发行及更多互动活动,期待透过这场演唱会与粉丝描绘崭新回忆。



「2025 LEO FAN CONCERT [TAKE 운] IN TAIPEI」本周六(11日)、「2025 KEN FAN CONCERT : WONDER LAND IN TAIPEI」2月16日(日),都在台北三创CLAPPER STUDIO同日举行两场演出,全场粉丝将享有与Hi-Bye福利,VIP区还有机会参加合照或抽中亲笔签名小卡、明信片等限定周边,购票请洽ibon售票系统,更多详情可洽主办单位ONINN ASIA官方社群网站。



演出讯息

【2025 LEO FAN CONCERT [TAKE 운] IN TAIPEI】

演出日期:2025年1月11日(周六)

■ 下午场:14:00开演

■ 晚上场:19:00开演

福利1

全场与LEO 的Hi-Bye会。

福利2

台湾场限定小卡组:不限区域一人一票凭票兑换壹组;下午场与晚上场不同款,不可跨场次兑换。

福利3

【下午场】与LEO的团体合照(10人/组)共150名,抽选VIP区100名,A区30名,B区20名。

【晚上场】与LEO的一对一合照共50名,抽选VIP区50名。

福利4

【下午场】亲笔签名小卡共50名,抽选VIP区50名。

【晚上场】亲笔签名明信片共150名:抽选VIP区100名,A区30名,B区20名。

福利5

亲笔签名拍立得共15名:抽选VIP区10名,A区5名。



【2025 KEN FAN CONCERT : WONDER LAND IN TAIPEI】

演出日期:2025年2月16日(周日)

■ 下午场:14:00开演

■ 晚上场:19:00开演

福利1

全场与KEN 的Hi-Bye会。

福利2

台湾场限定小卡组:不限区域一人一票凭票兑换壹组;下午场与晚上场不同款,不可跨场次兑换。

福利3

【下午场】与KEN的团体合照(10人/组)共150名,抽选VIP区100名,A区30名,B区20名。

【晚上场】与KEN的一对一合照共50名,抽选VIP区50名。

福利4

【下午场】私物签名会共50名,抽选VIP区50名。

【晚上场】亲笔签名明信片共150名:抽选VIP区100名,A区30名,B区20名。

福利5

亲笔签名拍立得共15名:抽选VIP区10名,A区5名。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻