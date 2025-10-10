Super Junior神童突认「离婚＋付抚养费」全场傻眼！韩网却吵翻：「太轻浮」

天团Super Junior成员神童日前在YouTube综艺《神童的咚咚布车》中，与来宾李时安对话时突然投下震撼弹！当被问到「不是结婚了吗？」，神童竟一脸正经回应：「我离婚了，而且失去了抚养权，现在每月都得支付抚养费」，惊人发言让全场瞬间冻结。 不过他随即爆笑澄清：「开玩笑的啦！」让众人虚惊一场。

神童解释这场误会源自15年前在SBS节目《强心脏》的公开求婚。 当时他对著当时的女友真情告白：「愿意永远跟我一起幸福吗？ 嫁给我吧！」甚至透露即将见家长，没想到此举却让恋情见光死。 他无奈表示：「当时艺人『先有后婚』的情况很多，大家可能就误会我也有小孩了。」 谣言雪球就这样越滚越大，最让神童哭笑不得的是后来他又传出其他恋情新闻，结果粉丝逻辑神展开：「什么？ 离婚了？ 结过婚还能谈恋爱？」谣言一发不可收拾。 他坦言：「一开始还会认真澄清『我没结婚』，但后来发现要解释的太多干脆放弃。」现在他幽默转移焦点：「目前专心养狗，单身中！」



针对神童的「离婚玩笑」，韩网粉丝反应两极：「『离婚了还得付抚养费』这种话能开玩笑吗？ 认真还是玩笑都分不清」、「当年轻率，现在还是这么轻浮」、「太随便了！普通人准备婚礼都会低调只通知亲友，他居然在电视上公开求婚... 太草率了」、「他的人生才是玩笑吧」、「拿这种事开玩笑真好笑，每隔几年就自己提起话题上新闻，根本自导自演，就是要让『神童』名字一直上热搜」、「外表看起来稳重，没想到内心这么轻浮」



其实去年4月神童在节目《脱掉鞋子恢复单身》才坦承已与交往三年半的女友分手，目前确实是单身状态。 虽然他用「离婚梗」吓坏粉丝，但出道至今从未结婚。



