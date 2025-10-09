女团LE SSERAFIM公开单曲专辑《SPAGHETTI》预告！强烈的视觉效果，网：主题好有趣、好期待新歌

人气女团 LE SSERAFIM 这次的回归歌曲会是什么样的风格？已经让人太好奇啦！

LE SSERAFIM 将在10月24日发行单曲专辑《SPAGHETTI》，这次的新曲展现像意大利面一样无法摆脱的魅力，宣传活动都非常有趣！最新公开的预告片「EAT IT UP!」，也立即引发热烈讨论。



影片的开头是 Sakura 饰演外送员，骑著自行车在首尔市内各处移动。接著，她走进位於狭窄破旧小巷里的意大利面店，华丽的霓虹灯招牌与黑暗的小巷形成对比，店内的装饰非常华丽，金采源和许允眞正专注烹饪，绚烂的灯光与奇妙的音乐相融合。



Sakura 接收完成的意大利面后，气氛发生变化。她随著动感的背景音乐加快骑车速度，把义大利面送到 Kazuha 和洪恩采手上，两人在充满孤独和寂寞的空间里，各自吃了一口食物。当食物放进嘴巴里的瞬间，制作的意大利面的厨师金采源和许允眞、订餐者 Kazuha 和洪恩采，还有外送员 Sakura 都都仿佛置身游乐设施感受到眩晕的快感，影片以梦幻般的余韵结束。



影片公开后，网友也纷纷表示：「晕，感觉很特别，很可爱」、「不是～从厨师出来的时候开始就很搞笑」、「比 Crazy 更 Crazy」、「这样子的影片，想象不到会是什么样的歌曲」、「主题好有趣啊」、「 Sakura 的短发很可爱」、「孩子们怎么这么漂亮」、「像被迷惑了一样都看完了嘿嘿嘿」、「因爲是疯子一样的风格，所以更加喜欢哈哈哈，很期待歌曲选得有多好」、「 LE SSERAFIM 这种概念影片总是很奇特，很好」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻