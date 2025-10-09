女團LE SSERAFIM公開單曲專輯《SPAGHETTI》預告！強烈的視覺效果，網：主題好有趣、好期待新歌

人氣女團 LE SSERAFIM 這次的回歸歌曲會是什麼樣的風格？已經讓人太好奇啦！

LE SSERAFIM 將在10月24日發行單曲專輯《SPAGHETTI》，這次的新曲展現像意大利麵一樣無法擺脫的魅力，宣傳活動都非常有趣！最新公開的預告片「EAT IT UP!」，也立即引發熱烈討論。



影片的開頭是 Sakura 飾演外送員，騎著自行車在首爾市內各處移動。接著，她走進位於狹窄破舊小巷裡的意大利麵店，華麗的霓虹燈招牌與黑暗的小巷形成對比，店內的裝飾非常華麗，金采源和許允眞正專注烹飪，絢爛的燈光與奇妙的音樂相融合。



Sakura 接收完成的意大利麵後，氣氛發生變化。她隨著動感的背景音樂加快騎車速度，把義大利麵送到 Kazuha 和洪恩採手上，兩人在充滿孤獨和寂寞的空間裡，各自吃了一口食物。當食物放進嘴巴裡的瞬間，製作的意大利麵的廚師金采源和許允眞、訂餐者 Kazuha 和洪恩採，還有外送員 Sakura 都都仿佛置身遊樂設施感受到眩暈的快感，影片以夢幻般的餘韻結束。



影片公開後，網友也紛紛表示：「暈，感覺很特別，很可愛」、「不是～從廚師出來的時候開始就很搞笑」、「比 Crazy 更 Crazy」、「這樣子的影片，想象不到會是什麼樣的歌曲」、「主題好有趣啊」、「 Sakura 的短髮很可愛」、「孩子們怎麼這麼漂亮」、「像被迷惑了一樣都看完了嘿嘿嘿」、「因爲是瘋子一樣的風格，所以更加喜歡哈哈哈，很期待歌曲選得有多好」、「 LE SSERAFIM 這種概念影片總是很奇特，很好」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞