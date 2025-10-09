今天是10月9日韩文节！金南佶与大学教授携手推动「韩文字全球化运动」意义非凡

人气演员金南佶再次展现善良的影响力！在今天迎来第579个韩文节（韩文日）之际，金南佶与诚信女子大学的徐敬德教授携手合作，向墨西哥「蒙特雷韩文学校」捐赠教育物资。（你知道韩文节的由来吗？）

截至目前，两人已从美国纽约的「Remnant 韩文学校」首度捐赠起步，之后又支援了加拿大温哥华的「Namsadang韩文字文化学校」、匈牙利布达佩斯的「韩语学习中心」，这次则是第四次进行捐赠。



他们推动的「韩文字全球化运动」，旨在向世界各地致力於韩文字教育的周末学校，或为学习韩语而自发组成学习聚会的外国人，提供教育用品支援。

策划此次活动的徐教授表示：「最近我们向墨西哥蒙特雷韩文学校捐赠了智慧型电视、笔电与文具等各式教育物资。」

他并补充道：「随著K-pop与韩剧在全球风靡，愈来愈多外国人与海外韩侨希望学习韩文与韩语，我希望这份小小的援助能对他们的学习有所帮助。」

赞助这项活动的金南佶则说：「我们将继续寻找在世界各地推广韩文字教育的团体，持续给予支援。」

此外，两人也共同出演宣传影片，为宣扬韩文字优越性及鼓励全球民众参与的文化庆典「2025韩文大庆典（한글한마당）」进行宣传。

【关於韩文节的由来】

韩文节是为纪念朝鲜世宗大王於1446年颁布《训民正音》、创制韩文而设立的法定节日，定於每年10月9日。该节日的创立旨在推广韩国固有文字、提升国民识字率并弘扬民族文化。每年到了这个时候，都有关於韩文字相关的文化交流活动举办，以此纪念。

