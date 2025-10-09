BTS防弹少年团〈春日〉入选《滚石》「21世纪最佳歌曲」第37名，BLACKPINK、少女时代同登榜

防弹少年团（BTS）再创国际纪录！经典歌曲〈初日（Spring Day）〉入选美国权威音乐杂志《滚石》评选的「21世纪最佳歌曲250首」榜单，名列第37位。

《滚石》於美国时间10月8日公布该榜单，盛赞〈春日〉是「21世纪最具代表性的流行团体之一——防弹少年团的代表作」，并指出歌曲「将个人的悲伤华为升澎湃而壮阔的力量... 由失落中萌生的坚韧与希望，拥有超越语言与地域的力量，也象徵BTS迈向世界舞台的重要转捩点」。



〈春日〉收录於防弹少年团2017年发行的正规二辑改版专辑《YOU NEVER WALK ALONE》，在韩国音乐平台Melon上创下「史上首支累积播放破10亿次」的纪录，自发行以来长达7年11个月稳定留在日榜，保持Melon历史最长上榜纪录，是公认的长寿名曲。



除了防弹少年团外，多组韩国女团也榜上有名。 BLACKPINK以2018年发行的代表作〈DDU-DU DDU-DU〉获第142名，《滚石》评价这首歌「最能代表2010年代K-pop在美国掀起的热潮」。 少女时代以经典曲〈Gee〉拿下第170名，新生代女团NewJeans则凭〈Hype Boy〉名列第206位。



榜单前十名则由多位国际巨星包办，包括布兰妮・斯皮尔斯（Britney Spears / 小甜甜布兰妮）、泰勒丝（Taylor Swift / 泰勒・斯威夫特）等; 碧昂丝（Beyoncé）的〈Crazy in Love〉夺得第3名，Karen O的〈Yeah Yeah Yeahs， 'Maps'〉夺得第2名，而冠军则由嘻哈女王Missy Elliott的经典曲〈Get Ur Freak On〉拿下。

