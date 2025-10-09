《模范计程车3》11月首播！李帝勋、金义圣和裴侑蓝展开宣传活动，还「剧透」第三季会更爽、更刺激！

好想快点看到《模范计程车3》（模范的士3）啊！
《模范计程车》改编自同名网路漫画，是一部由蒙上神秘面纱的地下秘密计程车公司「彩虹运输」和计程车司机金道奇（李帝勋 饰）代替冤枉的受害者完成复仇的私人复仇代理电视剧。前两季都创下超高收视和讨论度，第三季预计在11月播出。
演员们开始展开宣传活动，李帝勋、金义圣与裴侑蓝日前一起担任韩国棒球队起亚虎队（Kia Tigers）开球嘉宾。最新公开的花絮中，在做开球的事前准备时，金泰君问他们：「这次《模范计程车3》的走向是什么？」裴侑蓝回答：「更爽、更有趣，搞笑的部分稍微减少一点，更刺激的（故事）。」好想快点看到播出啊！
《模范计程车3》「彩虹运输」李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝全员回归，除此之外还确定尹施允、申柱焕、张娜拉和日本国民演员竹中直人、笠松将客串亮相。而在第二季尾声中，金道奇在军中与陆军中尉吴美书（文彩元 饰）相遇，两人只有眼神交流，让观众们都非常好奇他们的过去发生什么事？还有受到关注的「吉林CP」是否会在重逢 XD？好想快点看到播出啊！
