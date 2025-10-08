金智勋荣登新脑性男！《犯罪现场ZERO》除了演技外还展现IQ150超高智商与超强解析力！

演员金智勋参与实境搜查综艺《犯罪现场ZERO》的固定成员演出，与安兪真、张镇、朴芝润、张东民等人共同在每个案件中找出真凶，若自己是真凶的话也必须隐藏身份直到案件终结。金智勋除了在团队中展现帅气与演技外，脑性男的聪明分析也是魅力之一。

金智勋早期演出不少家庭剧，不过从电视剧《恶之花》中饰演长期卧床后苏醒的变态杀人魔而受到瞩目，当时的他一头长发造型饰演有精神疾病的白熙成，令人印象深刻。近期他在节目上更提到，当时有导演跟他说「因为是长发造型，感觉更为吓人」，也的确因此接连演出了许多反派的角色，至今长发还成了他的一个特色，引发现场爆笑。



金智勋不仅演出国内多部作品，也跃上国际舞台，参与Amazon Prime的电视剧《Butterfly》作品演出，饰演剧中一名杀手。他回忆起自己首度通过了英文的试镜并参与美国电视剧作品，还被同剧演员Daniel说他像是韩国的Johnny Depp。最近他也在实境综艺秀《犯罪现场ZERO》中表达高度投入的演技以及完美的推理能力，相当活跃。



金智勋曾经出演过《犯罪现场2》，当时他在两个案件当中作为嘉宾登场，而本次《犯罪现场ZERO》邀请他成为固定成员，制作人甚至直接来到他住的社区找他，金智勋笑称当时自己曾想说「要不要先冷处理，稍微拒绝一次看看？」但结果马上就二话不说接演了。因为他说剧本中的角色有要他扮演无精子症还秃头的高中生，每一集当中只有他总是出演一个相当有特色的角色，这让身为演员的他感觉到是个相当有趣的挑战。



其实金智勋也是智商高达IQ150的脑性男，大考的时候数学科目只错了两题，让主持人都相当赞叹。不过曾经因为形象被定型而长达3年没有办法接到工作而历经空白期，金智勋仍然期望再度以演技证明自己。目前他更是跨足了实境综艺《犯罪现场ZERO》，展现高智商的另一面魅力，大家也相当期待他后续的作品演出。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻